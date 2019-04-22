На Майдані Незалежності в Києві поранили поліцейського

Фото з місця подій (facebook.com/KyivOperativ)

Злочинця затримали на Залізничному шосе

На Майдані Незалежності в Києві невідомі поранили поліцейського і викрали поліцейський автомобіль Toyota Prius. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

За даними видання, поліцейському надають першу допомогу.

Також повідомляється, що введено оперативний план "Сирена" по розшуку автомобіля та осіб, що скоїли цей злочин.

Пізніше видання повідомило, що злочинця затримано на Залізничному шосе. План "Сирена" знято. Деталі події встановлюються.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходив другий тур президентських виборів. За даними МВС, охорону порядку забезпечували понад 130 тис. силовиків.