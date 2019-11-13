Суд заарештував екс-голову департаменту Нацбанку

Вищий антикорупційний суд України заарештував на два місяці колишнього директора генерального департаменту банківського нагляду Національного банку Аллу Шульгу в справі про розкрадання 1,2 млрд гривень кредиту Нацбанку. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як зазначається, суд взяв під варту Шульгу з правом внесення застави у розмірі 15 млн гривень.

Нагадаємо, вчора НАБУ оголосило про підозру главі "Райффайзен Банку Аваль" та колишньому першому заступнику глави НБУ Олександру Писаруку.

Крім нього оголосили підозру ще 7 особам у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк". Як зазначається, слідство встановило, що до реалізації з заволодіння коштів НБУ можуть бути причетними понад 15 осіб.

В той же день Вищий антикорупційний суд почав розгляд справи про обрання запобіжного заходу для члена Ради Національного банку України Миколи Каленського, підозрюваного у заволодінні кредитом Нацбанку на 1,2 млрд грн.

У свою чергу, правління Національного банку України висловило обурення врученням підозри правоохоронними органами Олександру Писаруку, колишньому першому заступнику голови НБУ.