Суд арестовал экс-главу департамента Нацбанка

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал на два месяца бывшего директора генерального департамента банковского надзора Национального банка Аллу Шульгу в деле об хищениях 1,2 млрд гривен кредита Нацбанка. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, суд взял под стражу Шульгу с правом внесения залога в размере 15 млн гривен.

Напомним, вчера НАБУ объявило о подозрении главе "Райффайзен Банка Аваль" и бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку.

Кроме него объявили подозрение еще 7 лицам в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "Виэйби Банк". Как отмечается, следствие установило, что к реализации с завладение средств НБУ могут быть причастны более 15 человек.

В тот же день Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение дела об избрании меры пресечения для члена Совета Национального банка Украины Николая Каленского, подозреваемого в завладении кредиту Нацбанка на 1,2 млрд грн.

В свою очередь, правление Национального банка Украины выразило возмущение вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главы НБУ.