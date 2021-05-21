Суд заарештував на два місяці "злодія в законі" "Лаша Свана"

Печерський районний суд Києва 21 травня заарештував "злодія в законі" "Лаша Свана" на два місяці без права внесення застави. Його взяли під варту в залі суду.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України .

Нагадаємо, в результаті обшуків правоохоронці виявили 3,2 млн доларів "общака" найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі". Їх контролювали кримінальні авторитети на прізвисько "Умка" і " Лаша Сван".

Кримінальному авторитету інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у статусі "злодія в законі" - ч.3 ст. 255-1 КК України.

Зазначимо, двох найвпливовіших "злодіїв у законі" в Україні на прізвисько "Умка" і "Лаша Сван" затримали 20 травня. Вони контролювали криміналітет, а їх діяльність призводила до появи додаткових загроз для безпеки громадян.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня РНБО прийняла санкції проти кримінальних авторитетів і злодіїв у Законі.