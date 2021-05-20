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В Україні затримали двох найвпливовіших "злодіїв у законі", - поліція

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Україна, Четвер 20 травня 2021 08:42
В Україні затримали двох найвпливовіших "злодіїв у законі", - поліція
Автор: Ігор Литвиненко

Поліція повідомила про затримання двох "найвпливовіших" злодіїв в Україні на прізвисько "Умка" і "Лаша Сван". Вони контролювали криміналітет, а їх діяльність призводила до появи додаткових загроз для безпеки громадян.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Правоохоронці зазначили, що встановили всі сфери їх діяльності та зв'язку.

"Ці особи з "верхівки" злочинного світу утворювали злочинні угруповання і контролювали через своїх представників криміналітет в державі, підбурювали до скоєння нових злочинів і приводили до появи додаткових загроз для безпеки громадян", - повідомили в поліції.

Слідчі документували докази поширення злочинного впливу "злодіїв у законі" більше року.

"Відомо, що "Умка", коронований в 2014 році, і "Лаша Сван", "злодій в законі" з 1995-го, отримали свої високі "звання" від топ-представників російського кримінального світу. Вони вважалися одними з найвпливовіших "злодіїв в законі" в Україні і контролювали криміналітет відразу в декількох областях - Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій і частині Західного регіону", - додали в поліції.

Затримання "злодіїв у законі" відбулося 19 травня. "Умку" затримали в аеропорту Дніпра при спробі покинути Україну, а "Лашу Свана" - в готелі. Слідчі готують їм повідомлення про підозру за ст. 255-1 Кримінального кодексу України. Тривають обшуки.

Нагадаємо, минулого тижня РНБО прийняла санкції проти кримінальних авторитетів і злодіїв у Законі.

Також повідомлялося, що з України видворили кримінального авторитета.

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