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Більше 3 млн доларів "общака". У найвпливовіших в Україні "злодіїв в законі" провели обшуки

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 14:49
Більше 3 млн доларів "общака". У найвпливовіших в Україні "злодіїв в законі" провели обшуки Фото: праоохоронці виявили "общак" на суму 3,2 млн доларів (npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Правоохоронці за результатами обшуків виявили 3,2 млн доларів "общака" найвпливіших в Україні "злодіїв в законі". Мова йде про "Умку" та "Лаша Свана".

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Збір та розподіл цього "общака", як повідомили у поліції, контролювали "вори в законі" "Умка" та "Лаша Сван".

Крім понад 3,2 млн доларів у різній валюті, поліцейські вилучили дороговартісні транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів, повідомили у поліції.

Більше 3 млн доларів &quot;общака&quot;. У найвпливовіших в Україні &quot;злодіїв в законі&quot; провели обшуки

Зазначимо, двох найвпливовіших в Україні "ворів в законі" затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їм інкримінують умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинені особою, яка перебуває у статусі "вора в законі" (ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Миколаєвом затримали учасників "сходки" смотрящих і кримінальних авторитетів.

Зазначимо, минулого тижня РНБО прийняла санкції проти кримінальних авторитетів і "ворів у законі".

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