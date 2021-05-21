ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Суд арестовал на два месяца "вора в законе" "Лаша Свана"

Новина українською →
Киев, Пятница 21 мая 2021 17:30
Суд арестовал на два месяца "вора в законе" "Лаша Свана" Фото: суд арестовал "вора в законе" "Лаша Свана" (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Печерский районный суд Киева 21 мая арестовал "вора в законе" "Лаша Свана" на два месяца без права внесения залога. Его взяли под стражу в зале суда.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Криминальному авторитету инкриминируют установку и распространение преступного влияния в статусе "вора в законе" - ч. 3 ст. 255-1 УК Украины.

Напомним, в результате обысков правоохранители обнаружили 3,2 млн долларов "общака" самых влиятельных в Украине "воров в законе". Их контролировали криминальные авторитеты по кличке "Умка" и "Лаша Сван".

Фото: суд арестовал "вора в законе" "Лаша Свана" (npu.gov.ua)

Отметим, двоих самых влиятельных "воров в законе" в Украине по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван" задержали 20 мая. Они контролировали криминалитет, а их деятельность приводила к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе СНБО принял санкции против криминальных авторитетов и воров в законе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия вор в законе Суд
NEWS
МИД призвал мир отреагировать на приговор украинцу Яцкину в Крыму
МИД призвал мир отреагировать на приговор украинцу Яцкину в Крыму
DAILY
Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия