Суд відпустив Продана на поруки

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Захист повністю оскаржив вимогу прокуратури про тримання екс-голови ДФС під вартою

Солом'янський суд Києва ухвалив застосувати до екс-голови Державної фіскальної служби (ДФС) Мирослава Продана запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Про це заявила суддя Ірина Усатова, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд ухвалив у задоволенні клопотання прокурорів відмовити і застосувати до Мирослава Продана запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Покласти на Продана наступні зобов'язання: прибувати за кожної вимоги, повідомляти про зміну роботи чи місця перебування, здати на зберігання свій паспорт та паспорт для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю", - сказала суддя.

Справа слухалась протягом 9 годин. Сторони спочатку дослідили 4 томи матеріалів справи, заслухавши частково стенограму допиту деяких свідків.

Потім під час дебатів сторона захисту повністю оскаржила клопотання прокуратури про тримання Продана під вартою.

Сам Продан всі звинувачення щодо себе заперечує, він заявив, що не розуміє обвинувачення.

Зазначимо, Мирослава Продана звинувачують у незаконному збагаченні, а саме у володінні двома квартирами у елітній київській новобудові вартістю 6,7 млн грн, у володінні двома будинками в Турецькій Республіці вартістю 78 млн грн, а також у володінні трьома автівками представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.

Нагадаємо, сторона обвинувачення просила заарештувати Мирослава Продана із можливістю внести заставу 89 млн гривень.