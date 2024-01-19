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Суд арестовал еще одного фигуранта по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ

Фото: суд арестовал второго фигуранта дела Гринкевича (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения еще одному из фигурантов дела о поставках некачественной одежды для ВСУ в виде содержания под стражей.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила спикер Офиса генерального прокурора Украины Надежда Максимец.

"По ходатайству Офиса генерального прокурора суд арестовал на 2 месяца второго фигуранта уголовного производства по поставке некачественной одежды для ВСУ. В качестве альтернативы суд применил возможность внесения подозреваемым залога в сумме 500 001 528 грн. (165 126 прожиточных)", - отметила Максимец.

По данным источника РБК-Украина, второй арестованный фигурант – Владимир Тымкив

Напомним, ранее вечером 18 января суд арестовал одного из фигурантов этого дела. По информации наших источников, речь идет об Андрее Колотило. Ему также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дело Гринкевича

Напомним, еще вчера, 17 января, украинские правоохранители сообщили о подозрении львовского бизнесмена, являющегося одним из крупнейших поставщиков для Министерства обороны. Он вместе с сообщниками, по версии следствия, нанес бюджету ущерб почти на миллиард гривен.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах рассказали, что речь идет об Игоре Гринкевиче и его сыне - Романе, в частности.

Они являются фигурантами дела по закупке некачественного белья и одежды для украинских защитников.

Следует заметить, что Гринкевич сейчас уже находится в СИЗО. Ранее он был пойман на попытке дать взятку в размере 500 тысяч долларов одному из руководителей Государственного бюро расследований. Зато бизнесмен требовал вернуть имущество, изъятое у подконтрольных ему компаний.

Сегодня, 18 января, стало известно, что ГБР объявило в розыск сына Игоря Гринкевича – Романа.

Более подробно о деле Гринкевича можете узнать в материале РБК-Украина.

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