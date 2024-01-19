Суд арештував ще одного фігуранта у справі про поставки неякісного одягу для ЗСУ

"За клопотанням Офісу генерального прокурора суд заарештував на 2 місяці другого фігуранта кримінального провадження щодо поставки неякісного одягу для ЗСУ. У якості альтернативи суд застосував можливість внесення підозрюваним застави у сумі 500 001 528 грн. (165 126 прожиткових)", - зазначила Максимець.

За даними джерела РБК-Україна, другий арештований фігурант - Володимир Тимків

Нагадаємо, що раніше ввечері 18 січня суд арештував одного з фігурантів цієї справи. За інформацією наших джерел, йдеться про Андрія Колотила. Йому також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Справа Гринкевича

Нагадаємо, ще вчора, 17 січня, українські правоохоронці повідомили про підозру львівського бізнесмена, який є одним із найбільших постачальників для Міністерства оборони. Він разом зі спільниками, за версією слідства, завдав бюджету України збитків на майже мільярд гривень.

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах розповіли, що йдеться про Ігоря Гринкевича та його сина - Романа, зокрема.

Вони є фігурантами справи щодо закупівлі неякісної білизни та одягу для українських захисників.

Варто зауважити, що Гринкевич зараз уже перебуває у СІЗО. Раніше його спіймали на спробі дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів одному з керівників Державного бюро розслідувань. Натомість бізнесмен вимагав повернути майно, яке вилучили у підконтрольних йому компаній.

Сьогодні, 18 січня, стало відомо, що ГБР оголосило у розшук сина Ігоря Гринкевича - Романа.

Більш детально про справу Гринкевича можете дізнатись у матеріалі РБК-Україна.