Главная » Жизнь » Изменения

Субтитры и жестовый перевод: Кабмин готовит новые правила для ТВ и онлайн-медиа

Киев, Пятница 07 ноября 2025 22:12
Субтитры и жестовый перевод: Кабмин готовит новые правила для ТВ и онлайн-медиа Иллюстративное фото: телевидение станет более доступным для людей с инвалидностью (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым предлагается сделать медиаконтент более доступным для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram и представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Как отметила глава украинского правительства, законопроект устанавливает требования к телевидению и онлайн-медиа, чтобы люди с инвалидностью имели полноценный доступ к информации.

"То есть должны быть предусмотрены субтитры, перевод на жестовой язык, аудиодискрипция", - уточнила она.

По словам Свириденко, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит дополнительные полномочия, чтобы контролировать выполнение требований.

Детали от Мельничука

Мельничук отметил, что законопроект направлен на то, чтобы все люди, независимо от состояния здоровья, могли равноправно получать информацию, высказывать свое мнение и пользоваться медиа.

Законопроект обязывает телеканалы и другие медиа обеспечить доступность своих программ - добавлять субтитры, перевод на жестовой язык или тифлокомментарии (аудиоописания для слабовидящих).

Другие способы, например использование простого языка или легкого чтения, могут внедряться добровольно. Полная доступность должна быть обеспечена постепенно - в течение десяти лет после принятия закона.

Выплаты людям с инвалидностью

К слову, ранее министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин рассказал, что украинцам, которые больше всего нуждаются в поддержке, готовят выплаты в размере 6500 гривен.

По его словам, такую сумму смогут получить дети с инвалидностью, а также люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц.

