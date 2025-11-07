ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Субтитри та жестовий переклад: Кабмін готує нові правила для ТБ та онлайн-медіа

Київ, П'ятниця 07 листопада 2025 22:12
UA EN RU
Субтитри та жестовий переклад: Кабмін готує нові правила для ТБ та онлайн-медіа Ілюстративне фото: телебачення стане доступнішим для людей з інвалідністю (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонується зробити медіаконтент доступнішим для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram і представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Як зазначила голова українського уряду, законопроєкт встановлює вимоги до телебачення та онлайн-медіа, щоб люди з інвалідністю мали повноцінний доступ до інформації.

"Тобто мають бути передбачені субтитри, переклад жестовою мовою, аудіодискрипція", - уточнила вона.

За словами Свириденко, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення отримає додаткові повноваження, щоб контролювати виконання вимог.

Деталі від Мельничука

Мельничук зазначив, що законопроєкт спрямований на те, щоб усі люди, незалежно від стану здоров'я, могли рівноправно отримувати інформацію, висловлювати свою думку та користуватися медіа.

Законопроєкт зобов'язує телеканали та інші медіа забезпечити доступність своїх програм - додавати субтитри, переклад жестовою мовою або тифлокоментарі (аудіоописи для людей з вадами зору).

Інші способи, наприклад використання простої мови або легкого читання, можуть впроваджуватися добровільно. Повна доступність має бути забезпечена поступово - протягом десяти років після ухвалення закону.

Виплати людям з інвалідністю

До слова, раніше міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін розповів, що українцям, які найбільше потребують підтримки, готують виплати в розмірі 6500 гривень.

За його словами, таку суму зможуть отримати діти з інвалідністю, а також люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія Свириденко
Новини
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України