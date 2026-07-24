Субсидию заберут? Что будет с украинцами, которые не обратились в ПФУ до 1 июля

Украинцы, которые не успели вовремя обратиться в Пенсионный фонд Украины по поводу назначения жилищной субсидии на неотапливаемый сезон, не теряют право на государственную помощь. Однако выплаты в большинстве случаев будут меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

Субсидия после 1 июля. Если человек обращается за назначением жилищной субсидии после 1 июля, это не означает автоматической потери права на пособие. Однако выплаты назначаются только с месяца обращения. Следовательно, получить субсидию за предыдущие месяцы неотапливаемого сезона уже нельзя.

Если человек обращается за назначением жилищной субсидии после 1 июля, это не означает автоматической потери права на пособие. Однако выплаты назначаются только с месяца обращения. Следовательно, получить субсидию за предыдущие месяцы неотапливаемого сезона уже нельзя. Кому не нужно подавать новое заявление . Большинству получателей субсидий Пенсионный фонд переназначает помощь автоматически. Повторное обращение требуется только в отдельных случаях - в частности, если изменились обстоятельства домохозяйства, человек арендует жилье или оформляет субсидию по фактическому месту жительства.

. Большинству получателей субсидий Пенсионный фонд переназначает помощь автоматически. Повторное обращение требуется только в отдельных случаях - в частности, если изменились обстоятельства домохозяйства, человек арендует жилье или оформляет субсидию по фактическому месту жительства. Как оформить субсидию. Подать заявление и необходимые документы можно лично в сервисном центре ПФУ, через ЦНАП или уполномоченных представителей местных властей. Также это можно сделать по почте или онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.

Жилищная субсидия на неотапливаемый сезон назначается на период с 1 мая по 30 сентября. Чтобы получать пособие с начала сезона, заявление и необходимые документы нужно было подать до 1 июля 2026 года.

Однако обратиться за субсидией можно и после этой даты. В таком случае пособие назначается с месяца обращения. То есть, если человек подаст заявление в июле, субсидию назначат с июля, а выплаты за май и июнь он не получит.

Нужно ли всем повторно подавать заявление? Нет. Большинству получателей субсидию переназначают автоматически. Поэтому, если человек уже получал помощь и его обстоятельства не изменились, повторно обращаться в Пенсионный фонд, как правило, не нужно.

В то же время заявление и декларацию необходимо подать, если:

субсидию оформляют впервые;

изменились состав домохозяйства или имущественное положение;

жилье арендуется;

фактически проживает меньшее количество людей, чем зарегистрировано;

в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица, получающие субсидию по фактическому месту жительства;

в предыдущем отопительном сезоне размер субсидии составил 0 гривен.

Подать документы можно в сервисный центр ПФУ, через ЦНАП, уполномоченных представителей местных властей, по почте или онлайн.

В то же время из этого правила есть исключения. Если человек не успел подать документы в срок из-за сложных жизненных обстоятельств, субсидию могут назначить с начала неотапливаемого сезона. Для этого необходимо документально подтвердить следующие обстоятельства.

Отдельные правила могут действовать для домохозяйств, проживающих на территориях, определенных соответствующими решениями Кабинета Министров Украины. В таких случаях срок обращения и порядок назначения субсидии могут отличаться от общего.

"Если человек со статусом ВПЛ обращается за фактическим местожительством, то в справке ВПЛ важна дата: выдана до 01.05.2026 (тогда право будет определяться на 1 мая текущего года)", - пояснили в ПФУ.