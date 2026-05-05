Жизнь » Общество

ПФУ начал пересчитывать субсидии: кому обязательно надо подать документы в мае

17:48 05.05.2026 Вт
Тем, у кого изменились жизненные обстоятельства или условия проживания, важно вовремя подать заявление
aimg Татьяна Веремеева
ПФУ начал пересчитывать субсидии: кому обязательно надо подать документы в мае Фото: Некоторым украинцам нужно обратиться за перерасчетом субсидий в мае (Getty Images)
В мае в Украине начинается перерасчет жилищных субсидий на новый период. Большинству домохозяйств помощь назначат автоматически, однако части украинцев придется обращаться с заявлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Главное:

  • Автоматическое назначение: Для большинства украинцев ПФУ проведет перерасчет на новый период (до апреля 2027 года) самостоятельно.
  • Обязательный визит: Подать заявление лично должны арендаторы жилья, ВПЛ и домохозяйства, где количество проживающих не совпадает с количеством зарегистрированных.
  • Периоды: В мае стартует именно неотапливаемый сезон, который продлится до 30 сентября.
  • Как подать: Дистанционно документы принимаются через портал "Дія" или вебпортал ПФУ, а также лично в ЦНАПах и сервисных центрах.

Органы ПФУ в мае определят, имеет ли право домохозяйств получать субсидии в период до 30 апреля 2027 года. Если право на помощь сохранится, ее размер на новый период 2026-2027 годов рассчитают автоматически - без дополнительных обращений.

Кому нужно подавать заявление

Впрочем, есть случаи, когда субсидию назначают только по обращению. Подать документы нужно, если:

  • жилье арендуется и за него оплачиваются коммунальные услуги;
  • фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (особенно при смене места жительства);
  • оформляется субсидия на приобретение сжиженного газа или твердого и жидкого печного топлива.

Как подать документы

Подать заявление на субсидию можно несколькими способами:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • по почте;
  • онлайн через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда;
  • через ЦНАПы, органы местного самоуправления или портал "Дія".

Как начисляется субсидия

Жилищную субсидию традиционно назначают отдельно на два периода:

  • неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября;
  • отопительный сезон - с 1 октября до 30 апреля.

Ранее РБК-Украина объясняло, как сохранить пенсии и субсидии украинцам, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях. В частности, для получения выплат необходимо ежегодно проходить идентификацию, информировать о пребывании за пределами Украины и подтверждать отсутствие пенсионных выплат от РФ. В случае невыполнения этих требований начисления могут приостановить.

