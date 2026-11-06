Субсидия на отопительный сезон: когда назначат выплату, если подать заявление в ноябре
Украинцы, которые обратятся за жилищной субсидией в ноябре, могут получить выплату не только за этот месяц, но и с начала отопительного сезона. Однако для этого важно учесть один нюанс при оформлении документов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины.
С какого месяца назначат субсидию
Если человек подаст заявление на субсидию в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, то есть до 1 декабря, выплату назначат с 1 октября. В то же время ее начислят не раньше дня возникновения права на получение пособия.
Поэтому украинцы, которые обратятся в Пенсионный фонд в ноябре, смогут получить субсидию за весь отопительный сезон.
Однако есть важный нюанс. Если заявитель хочет получать выплату именно с ноября, а не с начала отопительного сезона, это необходимо отметить в заявлении.
Читайте также: Нулевая субсидия не приговор: кто может оформить льготу на коммуналку
Какие доходы учтут
От месяца назначения субсидии зависит и период, за который Пенсионный фонд будет учитывать доходы домохозяйства:
- если субсидию назначат с октября, учтут доходы за I и II кварталы 2026;
- если выплату назначат с ноября, учтут доходы за II и III кварталы 2026 года.
Как оформить жилищную субсидию
Подать заявление и необходимые документы можно несколькими способами:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
- почтой в территориальный орган ПФУ;
- онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение;
- через уполномоченных должностных лиц территориальных громад, ЦНАП или портал "Дія".
Порядок назначения жилищных субсидий определяет постановление Кабинета Министров №848 от 21 октября 1995 года.
Читайте также о том, что прием заявок на одноразовую помощь в размере 19 400 гривен для оплаты отопления уже завершился. Все обращения сейчас прорабатывает Пенсионный фонд, а выплаты проведет до конца ноября.
Раньше мы писали о том, при каких обстоятельствах субсидию могут забрать или уменьшить.