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Главная » Жизнь » Общество

Субсидия на отопительный сезон: когда назначат выплату, если подать заявление в ноябре

17:22 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Василина Копытко
Субсидия на отопительный сезон: когда назначат выплату, если подать заявление в ноябре Что нужно знать о назначении субсидии (коллаж РБК-Украина)
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Украинцы, которые обратятся за жилищной субсидией в ноябре, могут получить выплату не только за этот месяц, но и с начала отопительного сезона. Однако для этого важно учесть один нюанс при оформлении документов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины.

С какого месяца назначат субсидию

Если человек подаст заявление на субсидию в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, то есть до 1 декабря, выплату назначат с 1 октября. В то же время ее начислят не раньше дня возникновения права на получение пособия.

Поэтому украинцы, которые обратятся в Пенсионный фонд в ноябре, смогут получить субсидию за весь отопительный сезон.

Однако есть важный нюанс. Если заявитель хочет получать выплату именно с ноября, а не с начала отопительного сезона, это необходимо отметить в заявлении.

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Какие доходы учтут

От месяца назначения субсидии зависит и период, за который Пенсионный фонд будет учитывать доходы домохозяйства:

  • если субсидию назначат с октября, учтут доходы за I и II кварталы 2026;
  • если выплату назначат с ноября, учтут доходы за II и III кварталы 2026 года.

Как оформить жилищную субсидию

Подать заявление и необходимые документы можно несколькими способами:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • почтой в территориальный орган ПФУ;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение;
  • через уполномоченных должностных лиц территориальных громад, ЦНАП или портал "Дія".

Порядок назначения жилищных субсидий определяет постановление Кабинета Министров №848 от 21 октября 1995 года.

Читайте также о том, что прием заявок на одноразовую помощь в размере 19 400 гривен для оплаты отопления уже завершился. Все обращения сейчас прорабатывает Пенсионный фонд, а выплаты проведет до конца ноября.

Раньше мы писали о том, при каких обстоятельствах субсидию могут забрать или уменьшить.

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