Когда выплатят 19 400 гривен "Зимней поддержки" и как проверить статус заявления

Прием заявок на единовременную помощь в размере 19 400 гривен для оплаты отопления завершился 30 октября. Теперь Пенсионный фонд обрабатывает обращения, а выплаты должны провести до конца ноября.

Когда начислят деньги

Выплату "Зимней поддержки" за отопительный сезон 2026-2027 года должны произвести до 30 ноября 2026 года. Помощь оказывается единовременно на одно домохозяйство, ее размер составляет 19 400 гривен.

Средства могут перечислиться на банковский счет по стандарту IBAN, который заявитель указал при подаче документов. Другой вариант - получить деньги наличными через отделение организации, осуществляющей выплату и доставку пенсий и денежной помощи, по месту фактического проживания.

Как узнать статус рассмотрения заявления

После обработки обращения Пенсионный фонд принимает решение о назначении помощи и включении заявителя в перечень получателей или об отказе.

О результате рассмотрения сообщат способом, указанным в заявлении. Кроме того, информацию передадут через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда в ЦНАП или орган, через который подавали документы.

Если в ходе проверки будут обнаружены ошибки в данных, препятствующие назначению выплаты, заявителю сообщат о необходимости их уточнить и предоставить подтверждающие документы. Это должны сделать до 4 ноября 2026 года.

Кто имеет право на "Зимнюю поддержку"

Помощь могут получить уязвимые категории населения, фактически проживающие в определенных территориальных общинах, где ведутся или велись боевые действия.

В частности, речь идет о:

людях с инвалидностью;

одиноких пенсионерах;

внутренне перемещенных лицах;

получателях жилищных субсидий;

многодетных и приемных семьях;

одиноких матерях;

семьях с детьми с инвалидностью;

детских домах семейного типа;

патронатных семьях.

Право на выплату также могли иметь люди, которые не получают соответствующую пенсию или социальную помощь, но имеют инвалидность, являются одинокими нетрудоспособными лицами пенсионного возраста или членами многодетной семьи. В этих случаях необходимо было подтвердить свой статус документами.

Заявления на получение помощи принимали с 1 сентября по 30 октября 2026 года. Подать их можно было в территориальный орган Пенсионного фонда, через ЦНАП или орган местного самоуправления или военной администрации - при наличии технической возможности.