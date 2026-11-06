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Субсидія на опалювальний сезон: коли призначать виплату, якщо подати заяву в листопаді

17:22 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Василина Копитко
Субсидія на опалювальний сезон: коли призначать виплату, якщо подати заяву в листопаді Що треба знати про призначення субсидії (колаж РБК-Україна)
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Українці, які звернуться за житловою субсидією в листопаді, можуть отримати виплату не лише за цей місяць, а й від початку опалювального сезону. Однак для цього важливо врахувати один нюанс під час оформлення документів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Пенсійного фонду України.

З якого місяця призначать субсидію

Якщо людина подасть заяву на субсидію протягом двох місяців від початку опалювального сезону, тобто до 1 грудня, виплату призначать із 1 жовтня. Водночас її нарахують не раніше дня виникнення права на отримання допомоги.

Тому українці, які звернуться до Пенсійного фонду в листопаді, зможуть отримати субсидію за весь опалювальний сезон.

Однак є важливий нюанс. Якщо заявник хоче отримувати виплату саме з листопада, а не з початку опалювального сезону, це потрібно окремо зазначити в заяві.

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Які доходи врахують

Від місяця призначення субсидії залежить і період, за який Пенсійний фонд враховуватиме доходи домогосподарства:

  • якщо субсидію призначать із жовтня, врахують доходи за I та II квартали 2026 року;
  • якщо виплату призначать із листопада, врахують доходи за II та III квартали 2026 року.

Як оформити житлову субсидію

Подати заяву та необхідні документи можна кількома способами:

  • особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • поштою до територіального органу ПФУ;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний застосунок;
  • через уповноважених посадових осіб територіальних громад, ЦНАП або портал "Дія".

Порядок призначення житлових субсидій визначає постанова Кабінету міністрів №848 від 21 жовтня 1995 року.

Читайте також про те, що прийом заявок на одноразову допомогу в розмірі 19 400 гривень для оплати опалення вже завершився. Усі звернення зараз опрацьовує Пенсійний фонд, а виплати проведе до кінця листопада.

Раніше ми писали про те, за яких обставин субсидію можуть забрати або зменшити.

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