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Из-за чего можно потерять субсидию? Список главных ошибок

06:38 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Из-за чего можно потерять субсидию? Список главных ошибок Фото: Субсидию могут забрать, если получатель не соблюдает ряд правил (unsplash.com)
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Жилищная субсидия помогает украинцам оплачивать коммунальные услуги, однако в определенных обстоятельствах ее могут не назначить, уменьшить или прекратить выплачивать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Чтобы не потерять государственную поддержку, важно вовремя сообщать об изменениях в домохозяйстве и соблюдать установленные требования.

Из-за каких ошибок можно потерять субсидию

Среди основных причин, по которым возникает риск потери субсидии, можно выделить следующие:

  • Не уведомить об изменениях в домохозяйстве. Если изменились состав семьи, место жительства или перечень коммунальных услуг, об этом нужно уведомить Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в установленный срок.
  • Скрыть доходы. При назначении субсидии учитывают доходы членов домохозяйства. Недостоверные сведения могут привести к пересмотру права на помощь и возврату излишне выплаченных средств.
  • Совершить крупную покупку. Приобретение имущества или товаров на сумму свыше 100 тыс. грн при определенных условиях может повлиять на право на субсидию. Вместе с тем законодательство предусматривает исключения, поэтому важны обстоятельства конкретной покупки.
  • Иметь задолженность по коммунальным услугам. Просроченная задолженность, соответствующая установленным критериям, может стать основанием для отказа в назначении субсидии или прекращения ее выплаты. При определенных условиях помощь можно оформить после погашения долга, заключения договора о реструктуризации или обжалования задолженности.
  • Предоставить недостоверные сведения или неполный пакет документов. Ошибки в заявлении или декларации, а также сокрытие информации об имущественном положении могут повлиять на решение ПФУ.
  • Не предоставить дополнительные документы по запросу. Если Пенсионный фонд запрашивает дополнительные документы или уточнения, важно предоставить их в установленный срок.

Как не потерять субсидию

Чтобы избежать проблем, следует проверять правильность данных в заявлении и декларации, сообщать ПФУ об обстоятельствах, которые могут повлиять на назначение помощи, и контролировать состояние расчетов за коммунальные услуги.

Если субсидию не назначили или ее размер изменился, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и выяснить причину. Сам факт изменения доходов или имущественного положения не всегда означает автоматическую потерю субсидии - решение зависит от конкретных обстоятельств и действующих правил.

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