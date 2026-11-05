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Нулевая субсидия не приговор: кто может оформить льготу на коммуналку

05:18 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Нулевая субсидия не приговор: кто может оформить льготу на коммуналку Фото: Льгота может стать альтернативой субсидии (Getty Images)
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Если Пенсионный фонд назначил жилищную субсидию в размере 0,00 грн., это не означает отказ в государственной помощи. В такой ситуации украинцы, имеющие право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, могут оформить скидку вместо субсидии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Можно ли оформить льготу вместо нулевой субсидии

Да. Если человек имеет право одновременно на жилищную субсидию и льготу, он может самостоятельно выбрать один из этих видов государственной поддержки.

Поэтому даже при нулевой субсидии можно подать заявление на оформление льготы. Ее назначают с месяца обращения в Пенсионный фонд.

  • Воспользоваться такой возможностью могут граждане, относящиеся к льготным категориям. В частности:
  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • члены семей погибших защитников и защитниц Украины;
  • многодетные семьи;пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • дети войны и другие категории, предусмотренные законодательством.

При этом для некоторых категорий право на льготу зависит от доходов. Например, в 2026 году среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не должен превышать 4 660 гривен.

Как оформить льготу вместо субсидии

Для перехода на льготу необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с соответствующим заявлением.

Подать документы можно:

  • лично в сервисном центре ПФУ;
  • через ЦНАП или уполномоченных представителей органов местного самоуправления;
  • по почте;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Важно учитывать, что одновременно получать жилищную субсидию и льготу на одни и те же коммунальные услуги нельзя. Поэтому перед подачей заявления следует сравнить размер возможной скидки с назначенной субсидией, особенно если в предыдущем сезоне ее размер был больше нуля.

Кстати, раньше мы объясняли, почему льгота на коммуналку может пропасть без предупреждения.

Также РБК-Украина рассказывало, как онлайн оформить субсидию всего за 30 минут.

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