Создали клоны "Резерва+" и "Дії": СБУ задержала дельцов, которые "обслуживали" уклонистов
Служба безопасности Украины при участии Национальной полиции задержала дельцов, которые помогали украинцам избегать мобилизации в Вооруженные силы. Злоумышленники даже "клонировали" для этого приложения "Резерв+" и "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.
Дельцы продавали украинцам фальшивые удостоверения военнообязанных, справки о прохождении ВВК и бронирования. Схема по уклонению от мобилизации действовала на территории Черкасской, Киевской и Житомирской областей.
Всего к схеме причастны пятеро фигурантов, которые действовали в составе преступной группы. Среди них двое - студенты вуза из Житомира, которые и являются создателями "клонов" мобильных приложений "Дія" и "Резерв+". Трое черкащан, которые также попали в руки правоохранителей, занимались продажей "клонов" и подделывали бумажные документы для уклонистов.
"Дельцы вносили персональные данные в электронные кабинеты военнообязанных, чтобы вводить в заблуждение представителей ТЦК во время проверки документов. Свои "телефонные приложения" фигуранты продавали через специально разработанные Телеграмм-боты", - сказано в сообщении.
Типографию и базу для изготовления фальшивок злоумышленники развернули на территории частной СТО. С "клиентов" они брали до 6,5 тысяч долларов за один комплект документов.
"При обысках по местам жительства фигурантов на территории Черкасской, Киевской и Житомирской областей обнаружены фиктивные выводы ВВК, поддельные печати, а также мобильные телефоны, компьютерная техника и другое оборудование, которые злоумышленники использовали в преступной деятельности", - сообщили в СБУ.
Одному из организаторов схемы сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УКУ. В отношении других решается вопрос о привлечении к ответственности. Всем пятерым грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Другие схемы по уклонению от мобилизации
Недавно СБУ разоблачила очередную масштабную схему уклонения от мобилизации. Мужчины сразу из нескольких регионов Украины оформляли фиктивные документы об уходе за родственниками с инвалидностью. Схема действовала в большинстве регионов Украины, правоохранительные органы провели десятки обысков у причастных.
До этого правоохранители устроили настоящий погром злоумышленникам, разоблачив масштабные коррупционные схемы, позволявшие военнообязанным незаконно избегать мобилизации сразу в шести областях Украины. Суммы взяток достигали 25 тысяч долларов с человека.
А в начале 2025 года правоохранители провели операцию для разоблачения схем незаконного пересечения границы. В 22 регионах Украины было ликвидировано почти 50 схем вывоза военнообязанных за границу. Масштабы операции были беспрецедентными - более 600 обысков проведено одновременно по всей стране.
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