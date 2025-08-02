150 вузов уже в программе. Где можно учиться по госгранту в 2025 году: полный список

В 2025 году большинство украинских университетов присоединились к государственному проекту, предусматривающему предоставление грантов на оплату контрактной формы обучения. По состоянию на 31 июля участие в нем принимают уже 150 высших учебных заведений, и перечень постоянно обновляется.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа ".

Что нужно знать о грантах на обучение

Государственный грант - это форма финансовой поддержки от государства для получения высшего образования. Он направлен на частичное или полное покрытие стоимости обучения в рамках контракта.

Грант имеет целевое назначение: его можно использовать исключительно для оплаты за обучение в выбранном университете. Обналичить эти средства или потратить на другие нужды невозможно.

Средства, полученные в виде гранта, не подлежат возврату. Кроме того, получение гранта не обязывает студента к отработке или иным формам компенсации после завершения обучения. Больше об условиях получения гранта на обучение можно узнать здесь.

В каких вузах можно учиться по гранту