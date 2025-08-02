150 вузов уже в программе. Где можно учиться по госгранту в 2025 году: полный список
В 2025 году большинство украинских университетов присоединились к государственному проекту, предусматривающему предоставление грантов на оплату контрактной формы обучения. По состоянию на 31 июля участие в нем принимают уже 150 высших учебных заведений, и перечень постоянно обновляется.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Освіта.юа".
Что нужно знать о грантах на обучение
Государственный грант - это форма финансовой поддержки от государства для получения высшего образования. Он направлен на частичное или полное покрытие стоимости обучения в рамках контракта.
Грант имеет целевое назначение: его можно использовать исключительно для оплаты за обучение в выбранном университете. Обналичить эти средства или потратить на другие нужды невозможно.
Средства, полученные в виде гранта, не подлежат возврату. Кроме того, получение гранта не обязывает студента к отработке или иным формам компенсации после завершения обучения. Больше об условиях получения гранта на обучение можно узнать здесь.
В каких вузах можно учиться по гранту
- Национальный транспортный университет
- Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова
- Обособленное структурное подразделение "Классический профессиональный колледж Сумского государственного университета"
- Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого
- Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
- Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
- Луганская государственная академия культуры и искусств
- Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой
- Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного
- Высшее учебное заведение "Университет экономики и права "КРОК"
- Харьковская государственная академия дизайна и искусств
- Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств
- Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука
- Частное высшее учебное заведение "Институт психологии и предпринимательства"
- Харьковская государственная академия культуры
- Сумской государственный университет
- Донецкий национальный университет имени Василия Стуса
- Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского
- Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского
- Частное учреждение "Университет "Киевская школа экономики"
- Криворожский государственный педагогический университет
- Учебно-реабилитационное учреждение высшего образования "Каменец-Подольский государственный институт"
- Закарпатская академия искусств
- Киевский национальный университет строительства и архитектуры
- Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова
- Винницкий торгово - экономический институт Государственного торгово - экономического университета
- Обособленное структурное подразделение "Харьковский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета"
- Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя
- Ивано-Франковский учебно-научный институт менеджмента Западноукраинского национального университета
- Нововолынский учебно-научный институт экономики и менеджмента Западноукраинского национального университета
- Винницкий учебно-научный институт экономики Западноукраинского национального университета
- Западноукраинский национальный университет
- Чертковский учебно-научный институт предпринимательства и бизнеса Западноукраинского национального университета
- Николаевский национальный аграрный университет
- Заведение высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина"
- Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
- Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
- Частное акционерное общество "Высшее учебное заведение "Межрегиональная Академия управления персоналом"
- Луцкий национальный технический университет
- Киевская муниципальная академия музыки им. Р.М. Глиэра
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
- Частное учреждение высшего образования "Арт академия современного искусства имени Сальвадора Дали"
- Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
- Национальный технический университет "Днепровская политехника"
- Сумской национальный аграрный университет Сумской национальный аграрный университет
- Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко
- Обособленное подразделение Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Бережанский агротехнический институт"
- Национальный университет "Одесская юридическая академия"
- Полтавский юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники
- Белоцерковский национальный аграрный университет
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
- Национальный университет "Острожская академия"
- Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
- Национальный университет "Одесская морская академия"
- Университет таможенного дела и финансов
- Запорожский национальный университет
- Одесский национальный морской университет
- Государственный университет экономики и технологий
- Государственное высшее учебное заведение "Приазовский государственный технический университет"
- Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
- Винницкий национальный технический университет
- Криворожский национальный университет
- Государственное учреждение "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
- Хмельницкий национальный университет
- Государственное учреждение "Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского"
- Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
- Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
- Государственное высшее учебное заведение "Донецкий национальный технический университет"
- Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого
- Заведение высшего образования "Университет Короля Даниила"
- Обособленное подразделение Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Нежинский агротехнический институт"
- Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Национальный университет "Черниговская политехника"
- Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова
- Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
- Полесский национальный университет
- Черкасский государственный технологический университет
- Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя
- Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко
- Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
- Национальный университет "Запорожская политехника"
- Днепровский государственный технический университет
- Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
- Бахмутский учебно-научный профессионально-педагогический институт Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина
- Одесский государственный аграрный университет
- Горловский институт иностранных языков Государственного высшего учебного заведения "Донбасский государственный педагогический университет"
- Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
- Государственный университет интеллектуальных технологий и связи
- Буковинский государственный медицинский университет
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
- Национальный университет "Одесская политехника"
- Волынский национальный университет имени Леси Украинки
- Одесский национальный технологический университет
- Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко
- Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
- Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко
- Ровенский государственный гуманитарный университет
- Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова
- Киевский национальный лингвистический университет
- Черноморский национальный университет имени Петра Могилы
- Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко
- Мукачевский государственный университет
- Национальный университет водного хозяйства и природопользования
- Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины
- Львовская национальная музыкальная академия имени Н.В. Лысенко
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
- Днепровский государственный аграрно-экономический университет
- Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
- Пенитенциарная академия Украины
- Мариупольский государственный университет
- Государственный университет "Житомирская политехника"
- Государственный торгово-экономический университет
- Шосткинский институт Сумского государственного университета
- Херсонский государственный аграрно-экономический университет
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
- Национальный фармацевтический университет
- Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
- ГНП "Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого"
- Донецкий национальный медицинский университет
- Днепровский государственный медицинский университет
- Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
- Уманский национальный университет
- Донбасская государственная машиностроительная академия
- Общество с ограниченной ответственностью "Высшее учебное заведение "АМЕРИКАН ЮНИВЕРСИТИ КИЕВ"
- Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского Министерства здравоохранения Украины
- Одесская государственная академия строительства и архитектуры
- Частное высшее учебное заведение "Финансово-правовой колледж"
- Частное высшее учебное заведение "Киевский медицинский университет"
- Национальный лесотехнический университет Украины
- Государственное высшее учебное заведение "Ужгородский национальный университет"
- Центральноукраинский национальный технический университет
- Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия
- Государственное высшее учебное заведение "Донбасский государственный педагогический университет"
- Киевский национальный университет технологий и дизайна
- Винницкий национальный аграрный университет
- Полтавский государственный медицинский университет
- Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого
- Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт"
- Харьковский национальный медицинский университет
- Обособленное структурное подразделение учреждения высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина" Винницкий социально-экономический институт
- Донецкий государственный университет внутренних дел
- Львовская национальная академия искусств
- Частное учреждение высшего образования "ІТ СТЕП Университет"
- Частное учреждение "Институт "Харьковская школа архитектуры"
Читайте также о том, какие условия для поступления на контракт в 2025 году.
Ранее мы писали о том, что на поступление на бакалавриат уже подали почти 770 тысяч заявок. Больше всего желающих учиться в вузах Киева и Львова. Лидером среди принятых заявок стал Львовский национальный университет им. Ивана Франко - 13 581. Самыми популярными среди абитуриентов остаются специальности: "право", "менеджмент" и "филология".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.