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150 вузов уже в программе. Где можно учиться по госгранту в 2025 году: полный список

Суббота 02 августа 2025 08:00
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150 вузов уже в программе. Где можно учиться по госгранту в 2025 году: полный список В каких вузах можно учиться по госгранту (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В 2025 году большинство украинских университетов присоединились к государственному проекту, предусматривающему предоставление грантов на оплату контрактной формы обучения. По состоянию на 31 июля участие в нем принимают уже 150 высших учебных заведений, и перечень постоянно обновляется.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Освіта.юа".

Что нужно знать о грантах на обучение

Государственный грант - это форма финансовой поддержки от государства для получения высшего образования. Он направлен на частичное или полное покрытие стоимости обучения в рамках контракта.

Грант имеет целевое назначение: его можно использовать исключительно для оплаты за обучение в выбранном университете. Обналичить эти средства или потратить на другие нужды невозможно.

Средства, полученные в виде гранта, не подлежат возврату. Кроме того, получение гранта не обязывает студента к отработке или иным формам компенсации после завершения обучения. Больше об условиях получения гранта на обучение можно узнать здесь.

В каких вузах можно учиться по гранту

  • Национальный транспортный университет
  • Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова
  • Обособленное структурное подразделение "Классический профессиональный колледж Сумского государственного университета"
  • Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого
  • Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
  • Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
  • Луганская государственная академия культуры и искусств
  • Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой
  • Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного
  • Высшее учебное заведение "Университет экономики и права "КРОК"
  • Харьковская государственная академия дизайна и искусств
  • Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств
  • Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука
  • Частное высшее учебное заведение "Институт психологии и предпринимательства"
  • Харьковская государственная академия культуры
  • Сумской государственный университет
  • Донецкий национальный университет имени Василия Стуса
  • Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского
  • Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского
  • Частное учреждение "Университет "Киевская школа экономики"
  • Криворожский государственный педагогический университет
  • Учебно-реабилитационное учреждение высшего образования "Каменец-Подольский государственный институт"
  • Закарпатская академия искусств
  • Киевский национальный университет строительства и архитектуры
  • Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова
  • Винницкий торгово - экономический институт Государственного торгово - экономического университета
  • Обособленное структурное подразделение "Харьковский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета"
  • Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя
  • Ивано-Франковский учебно-научный институт менеджмента Западноукраинского национального университета
  • Нововолынский учебно-научный институт экономики и менеджмента Западноукраинского национального университета
  • Винницкий учебно-научный институт экономики Западноукраинского национального университета
  • Западноукраинский национальный университет
  • Чертковский учебно-научный институт предпринимательства и бизнеса Западноукраинского национального университета
  • Николаевский национальный аграрный университет
  • Заведение высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина"
  • Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
  • Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
  • Частное акционерное общество "Высшее учебное заведение "Межрегиональная Академия управления персоналом"
  • Луцкий национальный технический университет
  • Киевская муниципальная академия музыки им. Р.М. Глиэра
  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
  • Частное учреждение высшего образования "Арт академия современного искусства имени Сальвадора Дали"
  • Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
  • Национальный технический университет "Днепровская политехника"
  • Сумской национальный аграрный университет Сумской национальный аграрный университет
  • Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко
  • Обособленное подразделение Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Бережанский агротехнический институт"
  • Национальный университет "Одесская юридическая академия"
  • Полтавский юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники
  • Белоцерковский национальный аграрный университет
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
  • Национальный университет "Острожская академия"
  • Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
  • Национальный университет "Одесская морская академия"
  • Университет таможенного дела и финансов
  • Запорожский национальный университет
  • Одесский национальный морской университет
  • Государственный университет экономики и технологий
  • Государственное высшее учебное заведение "Приазовский государственный технический университет"
  • Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
  • Винницкий национальный технический университет
  • Криворожский национальный университет
  • Государственное учреждение "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко
  • Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
  • Хмельницкий национальный университет
  • Государственное учреждение "Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского"
  • Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
  • Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
  • Государственное высшее учебное заведение "Донецкий национальный технический университет"
  • Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого
  • Заведение высшего образования "Университет Короля Даниила"
  • Обособленное подразделение Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Нежинский агротехнический институт"
  • Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  • Национальный университет "Черниговская политехника"
  • Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова
  • Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
  • Полесский национальный университет
  • Черкасский государственный технологический университет
  • Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя
  • Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко
  • Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
  • Национальный университет "Запорожская политехника"
  • Днепровский государственный технический университет
  • Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
  • Бахмутский учебно-научный профессионально-педагогический институт Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина
  • Одесский государственный аграрный университет
  • Горловский институт иностранных языков Государственного высшего учебного заведения "Донбасский государственный педагогический университет"
  • Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
  • Государственный университет интеллектуальных технологий и связи
  • Буковинский государственный медицинский университет
  • Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
  • Национальный университет "Одесская политехника"
  • Волынский национальный университет имени Леси Украинки
  • Одесский национальный технологический университет
  • Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко
  • Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
  • Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко
  • Ровенский государственный гуманитарный университет
  • Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова
  • Киевский национальный лингвистический университет
  • Черноморский национальный университет имени Петра Могилы
  • Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко
  • Мукачевский государственный университет
  • Национальный университет водного хозяйства и природопользования
  • Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины
  • Львовская национальная музыкальная академия имени Н.В. Лысенко
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
  • Днепровский государственный аграрно-экономический университет
  • Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
  • Пенитенциарная академия Украины
  • Мариупольский государственный университет
  • Государственный университет "Житомирская политехника"
  • Государственный торгово-экономический университет
  • Шосткинский институт Сумского государственного университета
  • Херсонский государственный аграрно-экономический университет
  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
  • Национальный фармацевтический университет
  • Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
  • ГНП "Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого"
  • Донецкий национальный медицинский университет
  • Днепровский государственный медицинский университет
  • Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
  • Уманский национальный университет
  • Донбасская государственная машиностроительная академия
  • Общество с ограниченной ответственностью "Высшее учебное заведение "АМЕРИКАН ЮНИВЕРСИТИ КИЕВ"
  • Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского Министерства здравоохранения Украины
  • Одесская государственная академия строительства и архитектуры
  • Частное высшее учебное заведение "Финансово-правовой колледж"
  • Частное высшее учебное заведение "Киевский медицинский университет"
  • Национальный лесотехнический университет Украины
  • Государственное высшее учебное заведение "Ужгородский национальный университет"
  • Центральноукраинский национальный технический университет
  • Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия
  • Государственное высшее учебное заведение "Донбасский государственный педагогический университет"
  • Киевский национальный университет технологий и дизайна
  • Винницкий национальный аграрный университет
  • Полтавский государственный медицинский университет
  • Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого
  • Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт"
  • Харьковский национальный медицинский университет
  • Обособленное структурное подразделение учреждения высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина" Винницкий социально-экономический институт
  • Донецкий государственный университет внутренних дел
  • Львовская национальная академия искусств
  • Частное учреждение высшего образования "ІТ СТЕП Университет"
  • Частное учреждение "Институт "Харьковская школа архитектуры"

Читайте также о том, какие условия для поступления на контракт в 2025 году.

Ранее мы писали о том, что на поступление на бакалавриат уже подали почти 770 тысяч заявок. Больше всего желающих учиться в вузах Киева и Львова. Лидером среди принятых заявок стал Львовский национальный университет им. Ивана Франко - 13 581. Самыми популярными среди абитуриентов остаются специальности: "право", "менеджмент" и "филология".

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