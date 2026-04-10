Вместо пар - стрельбище: в оккупированном Мариуполе молодежь готовят к войне

08:05 10.04.2026 Пт
2 мин
Вузы превратили в тренировочные лагеря. Какую квоту на "добровольцев" дал Кремль?
aimg Екатерина Коваль
Фото: россияне превратили учения в программу по милитаризации (Getty Images)

Во временно оккупированном Мариуполе российские власти системно привлекают студентов к военной подготовке под прикрытием "патриотического воспитания".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

Военная подготовка в вузах

По данным центра, студентам так называемого "Мариупольского государственного университета" проводят тренировочные занятия по стрельбе и поведению в боевых условиях. Под прикрытием "патриотического воспитания" молодежь обучают обращению с оружием, проводят тактические занятия, военные марши и церемонии присяги на верность России.

Скрытая мобилизация

Оккупанты фактически развернули скрытую мобилизацию студентов. В вузах молодежи предлагают заключить контракт на службу в российской армии.

Еще в начале 2026 года ректорам крупных российских университетов поставили задачу: не менее 2% студентов должны подписать контракт с Министерством обороны РФ.

Милитаризация со школы

В оккупированном Мариуполе военная подготовка начинается еще со школы - через ячейки "Юнармии". К этому движению привлекли около 6 тысяч украинских детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Уже есть случаи, когда после достижения совершеннолетия дети, прошедшие такую подготовку, вступали в ряды ВС РФ и участвовали в боевых действиях против Украины.

Напомним, это не единичный случай милитаризации на временно оккупированных территориях. На Донбассе массово игнорируют право студентов дневной формы обучения на отсрочку от призыва - молодежь направляют на военную подготовку вопреки даже российскому законодательству.

Отдельное направление - похищение украинских детей. По данным Йельского университета, российские энергетические гиганты "Газпром" и "Роснефть" финансировали и обеспечивали логистику для незаконного вывоза не менее двух тысяч украинских детей в лагеря "пророссийского воспитания".

