Военная подготовка в вузах

По данным центра, студентам так называемого "Мариупольского государственного университета" проводят тренировочные занятия по стрельбе и поведению в боевых условиях. Под прикрытием "патриотического воспитания" молодежь обучают обращению с оружием, проводят тактические занятия, военные марши и церемонии присяги на верность России.

Скрытая мобилизация

Оккупанты фактически развернули скрытую мобилизацию студентов. В вузах молодежи предлагают заключить контракт на службу в российской армии.

Еще в начале 2026 года ректорам крупных российских университетов поставили задачу: не менее 2% студентов должны подписать контракт с Министерством обороны РФ.

Милитаризация со школы

В оккупированном Мариуполе военная подготовка начинается еще со школы - через ячейки "Юнармии". К этому движению привлекли около 6 тысяч украинских детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Уже есть случаи, когда после достижения совершеннолетия дети, прошедшие такую подготовку, вступали в ряды ВС РФ и участвовали в боевых действиях против Украины.