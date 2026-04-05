Мобилизация студентов: на Донбассе игнорируют бронь учащихся

ЦНС сообщил о массовых нарушениях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где студентам дневной формы обучения отменяют отсрочку и направляют на военную подготовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.

Отмена отсрочки для студентов

На захваченных территориях Донецкой и Луганской областей фиксируются случаи лишения студентов права на отсрочку от мобилизации.

Речь идет о дневной форме обучения, которая даже по российским нормам должна давать защиту от призыва.

Игнорирование норм

В Центре национального сопротивления отмечают, что местные военкоматы фактически игнорируют законодательство и не учитывают гарантии для студентов, стремясь выполнить мобилизационные планы.

Как проходит вызов

Студентов вызывают в военкоматы повестками под предлогом проверки данных или обновления личных дел.

Уже на месте документы, подтверждающие обучение в вузах, не принимаются во внимание, после чего отменяется отсрочка.

Отправка на подготовку

После визита юношей не отпускают домой, а сразу направляют на военную подготовку.

В Центре нацсопротивления указывают, что в таких случаях у них отсутствует возможность юридической защиты или обжалования решений.