ua en ru
Пт, 03 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Энергогиганты РФ участвовали в похищении 2 тысяч украинских детей, - Йельский университет

15:59 03.04.2026 Пт
2 мин
К депортации и отправке детей в пропагандистские лагеря причастны "Газпром" и "Роснефть"
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: Россия похищает украинских детей (Getty Images)

Российские компании "Газпром" и "Роснефть" финансировали и обеспечивали логистику для незаконного вывоза украинских детей в лагеря для "пророссийского воспитания".

Об этом сказано в отчете Йельского университета, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно отчету, около 2 158 украинских детей были вывезены в лагеря на временно оккупированную территорию Украины и на территорию РФ при содействии "Роснефти" и "Газпрома".

Украинских детей вывозили как минимум в шесть лагерей в России и оккупированном Крыму, включая три лагеря, принадлежащие дочерним структурам "Газпрома", по состоянию на 2025 год.

Как сказано в публикации Лаборатории гуманитарных исследований Школы общественного здравоохранения Йеля, такие данные - это первое "окончательное публичное доказательство критической роли этих компаний в системной кампании России по депортации и идеологической обработке детей".

В отчете отмечается, что в период с 2022 по 2023 год как минимум 1 072 украинских ребенка с оккупированной территории получили путевки в пророссийские лагеря от дочерних структур "Газпрома" и профсоюзных организаций.

Такой отчет Йельского университета был основан на анализе публичных заявлений, проверенных публикаций в социальных сетях, корпоративных сайтов и документов.

Призыв конгрессменов

На фоне такого отчета группа из 12 конгрессменов призвала американский кабмин восстановить санкции против "Газпрома" и "Роснефти", которые были смягчены на фоне резкого скачка цен на нефть после начала американо-израильской операции против Ирана.

В письме, подготовленном конгрессменом Грегом Ландсманом, говорится, что "недавнее раскрытие их прямого участия в похищении более 35 000 детей из Украины вызывает серьезную тревогу".

Стоит заметить, что весной 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, поскольку он причастен к похищению украинских детей с временно оккупированных территорий.

В декабре 2025 года в МУС подчеркнули, что дело против главы Кремля не закроют даже в случае, если Украина и Россия договорятся о перемирии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Газпром Роснефть Война в Украине Дети
Новости
Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Аналитика
