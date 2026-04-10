Замість пар - стрільбище: в окупованому Маріуполі молодь готують до війни

Військова підготовка у вишах

За даними центру, студентам так званого "Маріупольського державного університету" проводять тренувальні заняття зі стрільби та поведінки в бойових умовах. Під прикриттям "патріотичного виховання" молодь навчають поводженню зі зброєю, проводять тактичні заняття, військові марші та церемонії присяги на вірність Росії.

Прихована мобілізація

Окупанти фактично розгорнули приховану мобілізацію студентів. У вишах молоді пропонують укласти контракт на службу в російській армії.

Ще на початку 2026 року ректорам великих російських університетів поставили завдання: щонайменше 2% студентів мають підписати контракт із Міністерством оборони РФ.

Мілітаризація зі школи

В окупованому Маріуполі військова підготовка починається ще зі школи - через осередки "Юнармії". До цього руху залучили близько 6 тисяч українських дітей віком від 6 до 18 років.

Уже є випадки, коли після досягнення повноліття діти, які пройшли таку підготовку, вступали до лав ЗС РФ та брали участь у бойових діях проти України.