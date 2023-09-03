Студентов, которые получают вторую "вышку", хотят мобилизовать. Но не всех

В Украине около 60 тысяч мужчин использовали обучение в вузах для уклонения от призыва. В Верховной раде уже зарегистрирован законопроект, который позволит перекрыть такую схему уклонения.

Об этом заявил член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, член фракции партии "Слуга народа" Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он заявил, что по информации от Министерства образования и науки, в 2019-2021 годах студентов в возрасте 25 лет и старше было около 40 тысяч человек. В прошлом году таких студентов стало 106 тысяч.

"В этом году цифры также приближаются к 100 тысячам. Это означает, что 60 тысяч мужчин решили воспользоваться такой возможностью для избежания призыва", - заявил Вениславский.

Он добавил, что некоторые вузы открывали набор на контракты на дневную форму обучения, давая возможность потенциальным призывникам с уже имеющимся образованием поступать на обучение и получать отсрочку от мобилизации.

По его словам, часть абитуриентов поступали на более низкий образовательный уровень, чем имели (на профессионально-техническое образование при имеющемся высшем), и на другую специальность.

Вениславский отметил, что он зарегистрировал законопроект, который позволит перекрыть лазейку для отсрочки мобилизации для обучения в университете.

"Я предложил, чтобы люди, которые учатся в последовательных видах образования, имели право на отсрочку. А те, кто поступил на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет таким правом на отсрочку воспользоваться не могли", - заявил он.

Вениславский считает, что после принятия действие этого документа распространится и на мужчин, которые воспользовались обучением для уклонения от мобилизации в 2022 году.

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину введена всеобщая мобилизация. Последний раз ее действие вместе с военным положением продолжали 27 июля. В связи с чем она будет действовать, по меньшей мере, до 15 ноября текущего года.

В настоящее время под призыв подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. В частности, есть и исключения, о которых можно прочитать в материале РБК-Украина.

В конце августа представитель президента в ВР, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский заявлял, что в настоящее время в Верховной раде нет инициатив о мобилизации поступающих на второе высшее, впрочем, в профильном парламентском комитете уже обсуждалась такая идея.

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