Сроки бронирования и лимиты в 2 млн. Почему украинцы игнорируют новостройки по "єВідновленню"

Первичный рынок жилья, в отличие от вторичного, практически не пользуется спросом среди владельцев жилищных сертификатов. На это влияют жесткие временные и финансовые ограничения государственной программы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжитло").

Главное:

Игнорирование новостроек: ограниченный срок бронирования средств и лимит в 2 млн грн делают первичный рынок недвижимости непопулярным.

"єОселя": действующая программа не предусматривает использование сертификата для погашения уже полученного ипотечного кредита.

Ваучеры для ВПЛ: в Украине запущен новый компонент помощи для ВПЛ из временно окупированных территорий с фиксированной суммой в 2 млн грн.

По данным компании, низкий спрос на первичном рынке жилья не связан с процессом аккредитации застройщиков банками. Главной причиной игнорирования новостроек являются сами особенности механизма использования сертификатов.

"Одной из ключевых проблем является ограниченный срок бронирования средств по сертификату – в настоящее время он составляет всего 30 календарных дней. На практике этого срока часто недостаточно для того, чтобы гражданин смог выбрать жилье, подать заявку на ипотечный кредит, пройти проверки банка, получить кредитное решение и завершить оформление сделки", – объясняют в "Укрфинжитлі".

Кроме того, в настоящее время существует ограничение максимальной стоимости жилья на уровне 2 млн грн. Это сужает возможности выбора жилья для семей, нуждающихся в двух- или трехкомнатном жилье, отмечают в компании.

Сотрудничество с "єОселя"

Жилищный сертификат "єВідновлення" уже сегодня может использоваться для оплаты первого взноса по программе "єОселя".

Однако официальная статистика от "Укрфинжитла" показывает неутешительные результаты: в рамках сочетания двух программ было заключено лишь 21 сделка. Из них 8 сделок (38%) касаются приобретения жилья на первичном рынке, а 13 сделок (62%) – на вторичном.

Такие низкие показатели обусловлены тем, что действующее законодательство пока не предусматривает возможности использования сертификата для погашения уже полученного ипотечного кредита.

В связи с этим "Укрфинжитло" инициировало изменения в нормативной базе, которые позволят использовать сертификат для погашения уже оформленного ипотечного кредита.

Новый инструмент: ваучеры для ВПЛ

По информации вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, в начале мая этого года стартовал новый компонент программы "єВідновлення" – "Жилье для ВПЛ с временно оккупированных территорий". Он предусматривает предоставление жилищных ваучеров на фиксированную сумму в 2 млн грн.

В настоящее время приоритетное право на их получение имеют ветераны и военнослужащие со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

На первом этапе финансирования уже было одобрено 3296 заявок на бронирование жилищных ваучеров на общую сумму 6,59 млрд грн, выделенных из госбюджета.

Более того, как отмечает Алексей Кулеба, в июне в ходе Ukraine Recovery Conference 2026 планируется привлечь финансирование для покрытия еще около 1 тысячи таких ваучеров.