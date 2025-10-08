Как будут рассчитывать сумму сертификатов "єВідновлення" в исторических домах: ответ Шуляк

Владельцы разрушенных квартир, которые были в домах-объектах культурного наследия, могут получать жилищные сертификаты на большие суммы, чем за жилье в домах, которые такого статуса не имеют.

Это обусловлено тем, что для исторических зданий один из коэффициентов, который влияет на размер суммы сертификата, выше.

По ее словам, по состоянию на конец сентября, в результате российской вооруженной агрессии было повреждено или разрушено более полутора тысяч домов, которые являются объектами культурного наследия.

Владельцы жилья, расположенного в таких домах, с 1 октября получили возможность подаваться на "єВідновлення", если их квартира была разрушена или повреждена.

Но в случае уничтоженного жилья, расположенного в домах с таким статусом, сумма жилищного сертификата будет несколько выше, чем для тех, которые такого статуса не имеют.

"В формуле, по которой рассчитывают сумму сертификата, есть так называемый коэффициент года застройки. Для домов, которые не являются объектами культурного наследия, этот коэффициент составляет от 0,9 до 1,03. А для домов, которые имеют историческую ценность, - 1,22. Эти значения прописаны в Постановлении КМУ №600, которое утверждает порядок предоставления компенсации "єВідновлення" и определяет механизм предоставления помощи", - пояснила Елена Шуляк.

Она добавила, что к другим показателям, которые влияют на размер суммы сертификата, относят, в частности:

Базовую стоимость 1 м² жилья на вторичном рынке по всей Украине;

Региональный коэффициент, зависящий от области/города расположения уничтоженной квартиры;

Коэффициент по количеству комнат;

Коэффициент по году возведения дома;

Площадь уничтоженной квартиры, но для расчета берут не более 150 м² и т.д.

"Какой будет механизм восстановления вот такого жилья, и не будет ли он сильно забюрократизирован? Не будет точно. Мы очень долго ожидали, пока Министерство культуры примет соответствующее постановление, потому что очень много людей, проживающих в домах, которые имеют статус памятника или национального значения, или местного значения, давно рассчитывали на возможность получения компенсации. Дело в том, что до 1 октября фактически нельзя было оформить компенсацию за поврежденное жилье, нельзя было получить сертификат, потому что не знали, каким образом урегулировать вопрос, чтобы этот памятник правильно отреставрировать. Наконец сейчас соответствующее решение найдено, - отметила Елена Шуляк.

Она пояснила, что благодаря Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССБ) упрощен порядок получения разрешений и согласований, что означает меньше бюрократии, оптимизированы процессы. Также наконец очень четко прописаны сроки, а также в каком случае дает согласие тот или иной орган охраны культурного наследия.

"Мы сокращаем время и процедуры, чтобы ускорить реальное восстановление нашего культурного наследия. Будем надеяться, что граждане, у которых разрушена квартира именно в домах, имеющих статус памятника, наконец будут получать соответствующие деньги и будут восстанавливаться уже сегодня", - резюмировала Елена Шуляк.