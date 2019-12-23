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Будівництво "Північного потоку - 2" затримається на кілька місяців

Новини » Політика     23.12.2019 - 19:02
Будівництво "Північного потоку - 2" затримається на кілька місяців
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Незважаючи на санкції, "Газпром" заявляє про "альтернативні варіанти"

Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що будівництво російського газопроводу "Північного потоку - 2" затримається на кілька місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що газопровід "Північний потік - 2" буде добудовано, незважаючи на санкції США.

"У "Газпрому" є альтернативні варіанти, як це все прокласти. Ну, трошки більше часу на це піде", - каже Медведєв.

Також він додав, що ситуацію покращує договір з Україною щодо транзиту.

Нагадаємо, 17 грудня Сенат США схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік, який включає введення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Законопроект був переданий на підпис президенту Дональду Трампу.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті санкцій швейцарська компанія Allseas призупинила виконання робіт по прокладанню газопроводу. Компанія заявила, що діятиме відповідно до положень законодавства і сподівається отримати необхідні нормативні, технічні, екологічні роз'яснення від влади США.

Крім того, сенатори США Тед Круз і Рон Джонсон направили лист з погрозами санкцій чолі швейцарської компанії Allseas, яка займається укладанням труб російського газопроводу "Північний потік-2".

Росія готова обговорювати скасування санкцій проти України і назвала умову Готовність "Північного потоку-2" до введення в експлуатацію становить 93,5%
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