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Сенатори США направили листа з погрозами санкцій підряднику "Північного потоку-2"

Новини » В світі     18.12.2019 - 22:29
Сенатори США направили листа з погрозами санкцій підряднику "Північного потоку-2"
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Сенатори закликали відмовитися від будівництва російського газопроводу

Сенатори США Тед Круз і Рон Джонсон направили лист з погрозами санкцій чолі швейцарської компанії Allseas, яка займається укладанням труб російського газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст листа опублікований на сайті сенатора Круза.

Сенатори закликали компанію припинити участь у будівництві "Північного потоку-2", інакше проти неї будуть застосовані "нищівні санкції". У разі продовження робіт по прокладці російського газопроводу компанія ризикує "істотно знизити вартість своїх акцій і зруйнувати фінансову життєздатність".

"Або вони припиняють будівництво, коли президент (Трамп - ред.) підписує цей законопроект, або вони ризикують отримати санкції, які можуть призвести до того, що AllSeas назавжди припинить свою діяльність", - повідомив Круз.

Нагадаємо, 17 грудня Сенат США схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік, який включає введення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Законопроект був переданий на підпис президенту Дональду Трампу.

Також РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти санкцій, що США збираються ввести проти "Північного потоку-2". Меркель заявила, що не бачить іншого рішення, крім як ввести рішучі розмови про санкції.

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