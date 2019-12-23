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Строительство "Северного потока - 2" задержится на несколько месяцев

Новости » Политика     23.12.2019 - 19:02
Строительство "Северного потока - 2" задержится на несколько месяцев
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Несмотря на санкции, "Газпром" заявляет про "альтернативные варианты"

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что строительство российского газопровода "Северного потока - 2" задержится на несколько месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на санкции США.

"У "Газпрома" есть альтернативные варианты, как это все проложить. Ну, немножко чуть больше времени на это уйдет", - говорит Медведев.

Также он добавил, что ситуацию улучшает договор с Украиной по транзиту.

Напомним, 17 декабря Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Законопроект был передан на подпись президенту Дональду Трампу.

Как сообщало РБК-Украина, в результате санкций швейцарская компания Allseas приостановила выполнение работ по укладке газопровода. Компания заявила, что будет действовать в соответствии с положениями законодательства и надеется получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от властей США.

Кроме того, сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо с угрозами санкций главе швейцарской компании Allseas, которая занимается укладкой труб российского газопровода "Северный поток-2".

Россия готова обсуждать отмену санкций против Украины и назвала условие Готовность "Северного потока-2" к вводу в эксплуатацию составляет 93,5%
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