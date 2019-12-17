Сенат США схвалив санкції проти "Північного потоку-2"

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Сенат США схвалив військовий бюджет на 738 мільярдів доларів

Сенат США прийняв законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік, який включає введення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Сенату.

Сенатори підтримали оборонний бюджет США в розмірі 738 мільярдів доларів. За законопроект проголосував 61 сенатор, 6 виступили проти. Відповідне голосування пройшло у вівторок, 17 грудня.

Далі законопроект буде направлений на підпис президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше 11 грудня Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про державну обороні на суму 738 мільярдів доларів, в яку включені санкції проти "Північного потоку-2".

Також РБК-Україна писало, що санкції США ускладнять будівництво газопроводу "Північного потоку-2" в Данії. зокрема, уряд Німеччини перевірить, як можливі санкції США можуть відбитися на реалізації проекту.

Крім цього повідомлялось, що Німецьке Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії розгляне запит про продовження робіт по будівництву газопроводу "Північний потік-2" взимку і навесні 2020 року. Спочатку будівництво газопроводу планували завершити до кінця 2019 року.