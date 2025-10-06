RU

Сдерживающий фактор для Москвы: норвежские F-35 сегодня приземлятся в Польше

Фото: это уже вторая совместная миссия с истребителями за год (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Норвежские истребители F-35 прибудут сегодня в Польшу для совместного патрулирования воздушного пространства. Польские и голландские самолеты также будут участвовать в миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24.

Самолеты F-35 приземлятся в аэропорту Познань-Кшесины, где размещена 31-я тактическая авиабаза. К ним присоединятся дополнительные F-35 в конце месяца.

Это уже вторая подобная миссия с норвежскими F-35 в Польше в этом году. Предыдущая началась в январе и продолжалась до лета.

Цель прибытия F-35 в Польшу

Правительство Норвегии отмечает, что целью миссии является защита восточного фланга Альянса и сдерживание потенциальных угроз.

Пилоты будут готовы перехватывать российские самолеты и беспилотники в случае нарушения польского воздушного пространства. Решение об использовании оружия принимается командованием НАТО в каждом конкретном случае.

В Осло утверждают, что само присутствие F-35 в Польше будет "сдерживающим фактором для Москвы" и должно уменьшить риск провокаций.

Подобную позицию несколько дней назад в Варшаве выразил министр обороны Норвегии Торе Сандвик. Он отметил, что истребители являются одним из инструментов системы наблюдения и сдерживания альянса.

Польша ждет собственный F-35

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, сообщая о норвежской миссии, что Польша ждет собственный F-35. Первые два самолета уже находятся на вооружении Воздушных сил.

Пока эти самолеты не будут полностью оперативно функционировать, ключевую роль играет поддержка союзников.

Как в НАТО объясняют эту миссию

В Альянсе говорят, что патрульные миссии союзников являются частью более широкой стратегии укрепления безопасности стран, граничащих с Россией.

Командование НАТО отмечает, что в последние месяцы количество воздушных сил, размещенных на восточном фланге, значительно увеличилось, и такие миссии имеют как оперативный, так и политический характер.

"Они сигнализируют о единстве и решимости НАТО перед угрозами со стороны Кремля", - утверждают в блоке.

Накануне сообщалось, что Норвегия отправила истребители F-35 в Польшу для усиления противовоздушной обороны НАТО на восточном фланге.

Потребность в патрулировании ЕС и Польши в частности появилась после многочисленных вторжений дронов в страны блока.

В Польшу беспилотники РФ проникли 10 сентября, тогда в небо поднимали дежурную авиацию, несколько дронов сбили, а на утро правительство собирало экстренные заседания для принятия мер.

