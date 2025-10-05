ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Норвегия отправила истребители F-35 в Польшу для охраны границы от России

Норвегия, Воскресенье 05 октября 2025 11:43
UA EN RU
Норвегия отправила истребители F-35 в Польшу для охраны границы от России Фото: Польша получила усиление ПВО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Норвегия отправила истребители F-35 в Польшу для усиления противовоздушной обороны НАТО на восточном фланге. Самолеты будут готовы перехватывать российские дроны и самолеты в случае нарушения польского воздушного пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio24.

Норвежские истребители F-35 начнут свою миссию противовоздушной обороны НАТО уже в этом месяце. Пилоты будут сбивать российские дроны и самолеты в случае нарушения границы, хотя окончательное решение об использовании этого оружия будет оставаться за командованием Альянса.

Норвежское правительство объявило, что норвежские пилоты, которые с октября будут размещены вблизи Познани, будут готовы сбивать российские дроны и самолеты, если они нарушат польское воздушное пространство.

"Североатлантический альянс выдал предупреждение России не обострять ситуацию. Наша миссия в Польше, однако, будет заключаться в первую очередь в защите территории НАТО от воздушных угроз. Мы будем готовы перехватывать (объекты - ред.), нарушающие польское воздушное пространство", - заверил Польское информационное агентство заместитель министра обороны Норвегии Андреас Флаам.

Он пояснил, что Командующий объединенных сил НАТО в Европе будет принимать решение о соответствующих мерах в каждой ситуации.

Командование НАТО располагает многочисленными инструментами для предотвращения воздушных провокаций.

"Мы усилили наблюдение и сдерживание на восточном фланге (Альянса - ред.). Военное присутствие союзников в странах, граничащих с Россией, значительно возросло", - отметил замминистра.

Атака дронов на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников проникли в воздушное пространство Польши, большинство из них - с территории Беларуси.

Силы ПВО сбили четыре дрона, остальные упали или были обнаружены в 11 населенных пунктах, в том числе один - на территории военной базы.

По данным СМИ, часть дронов могла быть направлена на базу НАТО в Польше. В ответ Альянс применил статью 4, позволяющую членам обсудить ситуацию в Североатлантическом совете.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал действия Альянса "очень успешными", подчеркнув готовность защищать каждый сантиметр территории, включая воздушное пространство.

В то же время 13 сентября в Польше НАТО начало операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Война России против Украины
Новости
На Львовщине вдвое возросло количество погибших: ГСЧС показала последствия удара РФ
На Львовщине вдвое возросло количество погибших: ГСЧС показала последствия удара РФ
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии