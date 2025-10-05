Норвегия отправила истребители F-35 в Польшу для охраны границы от России
Норвегия отправила истребители F-35 в Польшу для усиления противовоздушной обороны НАТО на восточном фланге. Самолеты будут готовы перехватывать российские дроны и самолеты в случае нарушения польского воздушного пространства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio24.
Норвежские истребители F-35 начнут свою миссию противовоздушной обороны НАТО уже в этом месяце. Пилоты будут сбивать российские дроны и самолеты в случае нарушения границы, хотя окончательное решение об использовании этого оружия будет оставаться за командованием Альянса.
Норвежское правительство объявило, что норвежские пилоты, которые с октября будут размещены вблизи Познани, будут готовы сбивать российские дроны и самолеты, если они нарушат польское воздушное пространство.
"Североатлантический альянс выдал предупреждение России не обострять ситуацию. Наша миссия в Польше, однако, будет заключаться в первую очередь в защите территории НАТО от воздушных угроз. Мы будем готовы перехватывать (объекты - ред.), нарушающие польское воздушное пространство", - заверил Польское информационное агентство заместитель министра обороны Норвегии Андреас Флаам.
Он пояснил, что Командующий объединенных сил НАТО в Европе будет принимать решение о соответствующих мерах в каждой ситуации.
Командование НАТО располагает многочисленными инструментами для предотвращения воздушных провокаций.
"Мы усилили наблюдение и сдерживание на восточном фланге (Альянса - ред.). Военное присутствие союзников в странах, граничащих с Россией, значительно возросло", - отметил замминистра.
Атака дронов на Польшу
Напомним, в ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников проникли в воздушное пространство Польши, большинство из них - с территории Беларуси.
Силы ПВО сбили четыре дрона, остальные упали или были обнаружены в 11 населенных пунктах, в том числе один - на территории военной базы.
По данным СМИ, часть дронов могла быть направлена на базу НАТО в Польше. В ответ Альянс применил статью 4, позволяющую членам обсудить ситуацию в Североатлантическом совете.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал действия Альянса "очень успешными", подчеркнув готовность защищать каждый сантиметр территории, включая воздушное пространство.
В то же время 13 сентября в Польше НАТО начало операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.