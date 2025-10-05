Норвегия отправила истребители F-35 в Польшу для охраны границы от России

Норвегия отправила истребители F-35 в Польшу для усиления противовоздушной обороны НАТО на восточном фланге. Самолеты будут готовы перехватывать российские дроны и самолеты в случае нарушения польского воздушного пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio24 .

Норвежские истребители F-35 начнут свою миссию противовоздушной обороны НАТО уже в этом месяце. Пилоты будут сбивать российские дроны и самолеты в случае нарушения границы, хотя окончательное решение об использовании этого оружия будет оставаться за командованием Альянса.

Норвежское правительство объявило, что норвежские пилоты, которые с октября будут размещены вблизи Познани, будут готовы сбивать российские дроны и самолеты, если они нарушат польское воздушное пространство.

"Североатлантический альянс выдал предупреждение России не обострять ситуацию. Наша миссия в Польше, однако, будет заключаться в первую очередь в защите территории НАТО от воздушных угроз. Мы будем готовы перехватывать (объекты - ред.), нарушающие польское воздушное пространство", - заверил Польское информационное агентство заместитель министра обороны Норвегии Андреас Флаам.

Он пояснил, что Командующий объединенных сил НАТО в Европе будет принимать решение о соответствующих мерах в каждой ситуации.

Командование НАТО располагает многочисленными инструментами для предотвращения воздушных провокаций.