RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Стрелял не комбриг? Появились новые детали дела об убийстве людей бойцами 155 ОМБР

14:09 14.07.2026 Вт
2 мин
Одному из гражданских выстрелили в голову восемь раз
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Фото: экскомбриг 155 ОМБР Станислав Лучанов (РБК-Украина)

Похищенных в Киевской области братьев Мосейчуков застрелил не экскомбриг 155-й бригады Станислав Лучанов, а его подчиненный.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в суде заявила сторона обвинения.

По данным следствия, исполнение этого преступления Лучанов поручил своему подчиненному - командиру батальона 155 бригады Алексею Долголенко.

Он, как заявила сторона обвинения, выстрелил одному из братьев один раз в голову, а другому - восемь раз.

Отмечается, что злоумышленники убили братьев поочередно, по одному вывозя их на полигон вблизи Полтавы. Их тела зарыли в заранее вырытых ямах.

Напомним, Лучанов в суде впервые прокомментировал дело и заявил, что свою вину не признает и с материалами дела не согласен.

Он также утверждает, что не отдавал приказов поймать и убить братьев Мосейчуков, а во время совершения преступления находился в отпуске.

В то же время экскомбриг согласился с предложением стороны обвинения избрать ему меру пресечения в виде ареста, а также обещает сотрудничать со следствием.

Что предшествовало

По данным следствия, в ночь на 28 июня семеро мужчин ворвались во двор, где находились двое братьев, насильно посадили их в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

Уже 11 июля стало известно, что командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы. Правоохранители объявили его в розыск.

Кроме того, девять военнослужащих бригады отстранили от исполнения служебных обязанностей из-за подозрения в причастности к похищению братьев.

Впоследствии Лучанову сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух мирных жителей Киевской области.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал резонансный случай, заверив, что все обстоятельства преступления будут установлены. В тот же день правоохранители задержали Лучанова в Киеве.

Все о резонансном убийстве в Киевской области бойцами 155-й бригады - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевСуд