В США вспыхнула новая волна протестов под лозунгом "Без королей"

10:02 29.03.2026 Вс
3 мин
Участники акций выступают против политики Трампа, войны в Иране и рейдов ICE
aimg Мария Науменко
В США вспыхнула новая волна протестов под лозунгом "Без королей" Фото: протесты в США (Getty Images)

В Соединенных Штатах в субботу, 28 марта, прошла новая волна протестов под лозунгом "No Kings" ("Без королей"), направленных против политики президента Дональда Трампа. Участники акций выступали, в частности, против войны в Иране, жестких действий федеральных иммиграционных служб и роста стоимости жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Организаторы протестов заявили, что выступают против попыток Трампа править страной "как тиран".

"Трамп хочет править нами как тиран. Но это Америка, и власть принадлежит народу - а не самозваным королям или их миллиардерским приспешникам", - заявили организаторы.

В Белом доме в ответ пренебрежительно назвали эти акции "сеансами терапии от расстройства, вызванного Трампом", и добавили, что единственные, кому это не безразлично, - это "журналисты, которым платят за освещение этих событий".

В каких городах проходили акции?

В течение дня демонстрации охватили почти все крупные города США, в частности Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес.

В столице протестующие заполонили центральные улицы, выстроились на ступенях Мемориала Линкольна и собрались на Национальном молле.

Как и во время предыдущих акций "Без королей", участники митингов приносили чучела Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и других представителей администрации. Часть протестующих призывала к их устранению и аресту.

Одним из главных очагов протеста стала Миннесота. Именно там в январе федеральные иммиграционные агенты убили двух американских граждан - Рене Николь Гуд и Алекса Претти, что вызвало волну возмущения и общенациональные протесты против иммиграционной политики администрации Трампа.

В этот день тысячи людей собрались возле Капитолия штата в Сент-Поле, где на сцену также вышли известные представители Демократической партии.

К акции присоединился и музыкант Брюс Спрингстин, который исполнил песню "Streets of Minneapolis", посвященную протестам против иммиграционной политики.

В Нью-Йорке тысячи людей заполнили Таймс-сквер и двинулись маршем через Мидтаун на Манхэттене, из-за чего полиции пришлось перекрывать движение на улицах.

Аресты

В то же время в нескольких городах не обошлось без инцидентов. В Лос-Анджелесе, по данным Министерства внутренней безопасности США, задержали двух человек за нападение на федеральных правоохранителей. В ведомстве заявили, что толпа окружила федеральное здание Ройбал и начала бросать предметы в агентов, в результате чего два офицера были ранены.

Полиция Лос-Анджелеса также сообщила о "многочисленных арестах" после того, как протестующие не выполнили требования разойтись в районе возле федеральной тюрьмы. По информации правоохранителей, федеральные силы применили "нелетальные меры" для разгона толпы.

Аресты также произошли в Далласе после незначительных столкновений, вспыхнувших, когда контрпротестующие перекрыли улицы и сорвали марш "Без королей".

Несмотря на это, организаторы отмечают, что акции в целом остаются мирными, хотя в нескольких штатах уже мобилизовали подразделения Национальной гвардии.

Напоминаем, в течение последнего года в разных городах США уже не раз проходили акции под лозунгом "Без королей". Их участники выступали против "культа личности" и попыток превратить президентство в инструмент самопрославления, подчеркивая, что в республике нет места символам, присущим монархиям или авторитарным режимам. Сам Трамп и его соратники ранее неоднократно изображали президента США в образе монарха.

