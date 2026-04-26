МИД осудил стрельбу на мероприятии Трампа, там была посол Украины

11:49 26.04.2026 Вс
2 мин
Украинский дипломат показала фото, сделанные за мгновение до и после стрельбы
aimg Мария Науменко
МИД осудил стрельбу на мероприятии Трампа, там была посол Украины Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил стрельбу, которая произошла во время ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в соцсети X.

"Мы осуждаем стрельбу на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме", - заявил Сибига.

По его словам, украинская сторона с облегчением восприняла информацию о том, что никто из участников мероприятия не пострадал.

"С облегчением отмечаем, что Президент США Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие участники не пострадали", - отметил он.

В то же время на мероприятии находилась посол Украины в США Ольга Стефанишина. По ее словам, стрелка обезвредили при попытке проникнуть в помещение.

"С Президентом и Первой леди США все в порядке. Повезло тем, кто был рядом с украинцами. Стрелка обезвредили, когда он пытался ворваться в комнату", - сообщила она.

Стефанишина также обнародовала фото, сделанные за несколько минут до и после инцидента.

МИД осудил стрельбу на мероприятии Трампа, там была посол УкраиныФото: Стефанишина до стрельбы на мероприятии в Вашингтоне (facebook.com)

МИД осудил стрельбу на мероприятии Трампа, там была посол УкраиныФото: Стефанишина после стрельбы на мероприятии в Вашингтоне (facebook.com)

Попытка покушения на Трампа

Напомним, в ночь на 26 апреля во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне прозвучали выстрелы, после чего Дональда Трампа срочно эвакуировали из зала. Вместе с ним на мероприятии находились первая леди, вице-президент и члены правительства. По данным Секретной службы, стрелка задержали, его личность и мотивы устанавливаются.

После инцидента Трамп заявил, что правоохранители действовали "быстро и храбро", и сообщил о переносе мероприятия. Известно, что стрельба произошла в отеле Hilton - именно возле него в 1981 году совершили покушение на президента Рональда Рейгана.

МИД Украины Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп Андрей Сибига Ольга Стефанишина
