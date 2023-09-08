Стрихарский: новый министр обороны Умеров получил поддержку парламента
Главным событием первой пленарной недели десятой сессии IX созыва Верховной Рады Украины стало назначение Рустема Умерова на должность Министра обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Стрихарского в Facebook.
"Назначение поддержали 338 народных депутатов, это показатель доверия парламента Рустему Умерову. Впереди у него много работы, желаю новому министру успехов и сил для выполнения важной работы по укреплению нашего государства и освобождению Украины от врага. Все, что нужно для этого от законодательной ветви" власти, мы делаем и будем делать", - отметил Андрей Стрихарский.
Также на должность главы Антимонопольного комитета Украины был назначен Павел Кириленко.
Кроме назначений народные избранники приняли несколько законопроектов и постановлений. Так, парламент нормировал механизм выплат компенсаций военнослужащим, полицейским и спасателям (№ 9638) и урегулировал ответственность военных за потерю техники во время военного положения (№ 9325). Были внесены некоторые изменения в административный и уголовный кодексы.
6 сентября пленарное заседание посетила премьер-министр Королевства Дании Мэтте Фредериксен.
"Недавно президент был в Дании, где все мы увидели искреннюю поддержку этой страны, ее народа и власти. От Дании мы получаем танки, броню, ракеты, снаряды. А также правительство дружественной страны объявило о передаче девятнадцати боевых самолетов F-16. Мы всегда рады нашим друзьям в Верховной раде и будем работать над углублением сотрудничества между правительствами и парламентами наших стран", - добавил Стрихарский.
Умеров стал министром обороны Украины
6 сентября Верховная Рада Украины назначила бывшего руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова новым министром обороны вместо Алексея Резникова.
В первый день в должности Умеров поделился планами своей работы: в ближайшее время Минобороны введет электронный военный билет, запустит единый реестр призывников, а также переведет в электронную форму деятельность ВЛК.
О том, что известно о новом министре обороны Рустеме Умерове – читайте в материале РБК-Украина.
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