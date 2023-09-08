Стріхарський: новий міністр оборони Умєров отримав підтримку парламенту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата від "Слуги народу" Андрія Стріхарського у Facebook .

"Призначення підтримали 338 народних депутатів, це показник довіри парламенту до Рустема Умєрова. Попереду у нього багато роботи, бажаю новому міністру успіхів та сил для виконання важливої роботи зі зміцнення нашої держави та звільненню України від ворога. Все, що потрібно для цього від законодавчої гілки влади, ми робимо і будемо робити", - зазначив Андрій Стріхарський.

Також на посаду голови Антимонопольного комітету України був призначений Павло Кириленко.

Окрім призначень, народні обранці прийняли декілька законопроєктів та постанов. Так, парламент внормував механізм виплат компенсацій військовослужбовцям, поліцейським та рятувальникам (№ 9638) та урегулював відповідальність військових за втрату техніки під час воєнного стану (№ 9325). Були внесені деякі зміни до адміністративного та кримінального кодексів.

6 вересня пленарне засідання відвідала прем’єр-міністр Королівства Данії Метте Фредеріксен.

"Нещодавно президент був у Данії, де всі ми побачили щиру підтримку цієї країни, її народу та влади. Від Данії ми отримуємо танки, броню, ракети, снаряди. А також, уряд дружньої країни оголосив про передачу дев'ятнадцяти бойових літаків F-16. Ми завжди раді нашим друзям у Верховній раді та будемо працювати над поглибленням співпраці між урядами та парламентами наших країн", - додав Стріхарський.

Умеров став міністром оборони України

6 вересня Верховна Рада України призначила колишнього керівника Фонду держмайна Рустема Умєрова новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.

В перший день на посаді Умєров подівився планами щодо своєї роботи: найближчим часом Міноборони запровадить електронний військовий квиток, запустить єдиний реєстр призовників, а також переведе в електронну форму діяльність ВЛК.

Про те, що відомо про нового міністра оборони Рустема Умєрова – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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