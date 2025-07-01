Костюк сенсационно вылетела с "Уимблдона"-2025, проиграв в первом круге квалифайерке

Вторая ракетка Украины Марта Костюк завершила выступления на Уимблдонском турнире уже в первом круге, уступив словенской теннисистке Веронике Эрьявец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

"Уимблдон"-2025, 1-ый круг

Марта Костюк (Украина) - Вероника Эрьявец (Словения) - 6:3, 3:6, 4:6

Как прошел матч

В первом сете украинка сразу проиграла собственную подачу, а затем уступила и на мячах соперницы (0:2). Однако в двух следующих геймах сравняла счет. А благодаря брейку в восьмом гейме выиграла партию - 6:3.

В начале второй партии соперницы обменялись проигрышами собственных подач, после чего словенка сделала еще один брейк, вырвавшись вперед - 5:2. Костюк удалось выиграть собственную подачу, однако партия осталась за Эрьявец - 6:3.

В третьем сете решающим стал девятый гейм, в котором украинка проиграла на собственных мячах (4:5). После этого Эрьявец в тяжелой борьбе, но взяла-таки собственную подачу, выиграв партию (6:4) и матч в целом.

Что означает поражение Костюк

Вторая ракетка Украины вылетает в первом круге уже на втором "Грэндслеме" подряд. На "Ролан Гаррос" она проиграла Саре Бейлек из Чехии, которая также попала в основную сетку через квалификацию.

Также она впервые в карьере завершила выступления на "Уимблдоне" уже в первом круге. Ранее ее худшим результатом на кортах Всеанглийского клуба был второй круг - в 2021 и 2022 годах.

Поражение на "Уимблдоне" стало для Костюк пятым подряд на турнирах WTA. В двух предыдущих травяных турнирах - в Берлине и Бад-Хомбурге - она также проигрывала в первом круге.

Костюк - первая потеря Украины на текущем Уимблдонском турнире. 30 июня свой стартовый поединок выиграла Элина Свитолина. А 1 июля на корт еще выйдут Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.