Ястремская и Свитолина узнали соперниц во втором круге WTA 1000 Цинциннати

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Элина Свитолина получили соперниц на престижном хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Ястремская готовится к первой встрече с Томовой

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №31) получила свою первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати - несеяную Викторию Томову из Болгарии (WTA №102).

Болгарка прошла квалификацию, одолев Луизу Чирико и Эльзу Жакемо, а в первом раунде обыграла американку Энн Ли (WTA №64) со счетом 6:4, 7:5 за 1 час 43 минуты.

Это вторая встреча Томовой и Ли - в 2024 году американка выиграла в финале WTA 125 в Валении.

Ястремская и Томова ранее не играли друг с другом. Встреча во втором круге станет их первой официальной дуэлью.

Свитолина встретится с чемпионкой Уимблдона-2023

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №13), которая имеет 10-й номер посева, узнала, что ее соперницей во втором раунде станет чешка Барбора Крейчикова (WTA №80).

Чемпионка Уимблдона-2023 на старте Цинциннати одолела Алишу Паркс (США, WTA №71) в трех сетах - 6:4, 4:6, 6:0.

Это будет третья очная встреча Свитолиной и Крейчиковой. Дважды ранее побеждала чешка - на Roland Garros 2021 и на Олимпийских играх 2024 в Париже, где Свитолина уступила в трех сетах на стадии 1/8 финала.

Украинские теннисистки в стартовых раундах турнира

Всего на турнире в Цинциннати участвуют четверо украинок. Трое из них - Свитолина, Костюк и Ястремская - начинают соревнования со второго круга благодаря сеяным статусам (Свитолина - 10, Костюк - 25, Ястремская - 32).

Сегодня, 9 августа, в 18:00 по киевскому времени Марта Костюк проведет матч второго раунда против Татьяны Марии.

Единственная представительница Украины в первом круге - Юлия Стародубцева - потерпела поражение от француженки Леолии Жанжан (WTA №95).