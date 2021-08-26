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Стріляли не по борту: нові подробиці обстрілу італійського літака в Кабулі

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Кабул, Четвер 26 серпня 2021 17:07
Стріляли не по борту: нові подробиці обстрілу італійського літака в Кабулі Фото: італійський літак обстріляли в Кабулі (jetphotos.com)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні в аеропорту Кабула в захопленому талібами Афганістані під обстріл потрапив італійський військовий літак. Спочатку була інформація, що стріляли в літак, але розвідка каже, що це не так.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське агентство Corriere.

За даними розвідки, сам літак не був ціллю під час обстрілу. Таліби стріляли у повітря, щоб розігнати натовп, який наближався до воріт аеропорту, який наразі контролюється іноземними військовими.

У розвідці зазначають, що у сам літак не було здійснено жодних пострілів. Наразі борт вже приземлився у Кувейті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що італійський літак потрапив під обстріл, коли вилітав з аеропорту Кабулу. На борту літака С130J було 98 афганських громадян.

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Кабул Афганистан Італія
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