Стреляли не по борту: новые подробности обстрела итальянского самолета в Кабуле

Сегодня в аэропорту Кабула в захваченном талибами Афганистане под обстрел попал итальянский военный самолет . Сначала была информация, что стреляли в самолет, но разведка говорит, что это не так.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское агентство Corriere .

По данным разведки, сам самолет не был целью во время обстрела. Талибы стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу, приближавшуюся к воротам аэропорта, который сейчас контролируется иностранными военными.

В разведке отмечают, что в сам самолет не было произведено никаких выстрелов. Сейчас борт уже приземлился в Кувейте.