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Стреляли не по борту: новые подробности обстрела итальянского самолета в Кабуле

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Кабул, Четверг 26 августа 2021 17:07
Стреляли не по борту: новые подробности обстрела итальянского самолета в Кабуле Фото: итальянский самолет обстреляли в Кабуле (jetphotos.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня в аэропорту Кабула в захваченном талибами Афганистане под обстрел попал итальянский военный самолет. Сначала была информация, что стреляли в самолет, но разведка говорит, что это не так.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское агентство Corriere.

По данным разведки, сам самолет не был целью во время обстрела. Талибы стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу, приближавшуюся к воротам аэропорта, который сейчас контролируется иностранными военными.

В разведке отмечают, что в сам самолет не было произведено никаких выстрелов. Сейчас борт уже приземлился в Кувейте.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянский самолет попал под обстрел, когда вылетал из аэропорта Кабула. На борту самолета С130Ј было 98 афганских граждан.

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Кабул Афганистан Италия
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