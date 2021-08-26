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Італійський літак потрапив під обстріл в аеропорту Кабула

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Кабул, Четвер 26 серпня 2021 15:43
Італійський літак потрапив під обстріл в аеропорту Кабула Фото: італійський літак обстріляли в Кабулі (flickr.com/blackbunkers)
Автор: РБК-Україна

Італійський евакуаційний літак потрапив під обстріл при вильоті з аеропорту Кабула (Афганістан). На борту літака С130J італійських ВПС були 98 афганських громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське агентство AGI.

Повідомляється, що вогонь по літаку відкрили, коли той вже відірвався від злітно-посадкової, при цьому двигуни працювали на максимальній потужності, щоб літак міг злетіти. Пілот негайно виконав маневр ухилення, після чого продовжив політ за маршрутом на авіабазу Аль-Салем в Кувейті.

На літаку крім афганців були італійські журналісти. Ніхто не постраждав.

Передбачається, що по літаку стріляли з великокаліберного кулемета на найближчій до аеропорту височині. Це перша відома атака на літак з початку евакуації з Афганістану.

Нагадаємо, сьогодні евакуація з аеропорту Кабула була припинена через загрозу терористичного акту.

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Італія Афганистан Кабул
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