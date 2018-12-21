Стрілянина у Відні: поліція затримала підозрюваного

Фото: місце стрільби (twitter.com/swiat21)

Правоохоронці повідомляють, що загроз для мешканців Відня немає

У п'ятницю, 21 грудня, поліцейські затримали підозрюваного у стрілянини біля ресторану в Відні, в результаті якої загинув чоловік, ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kurier.

Як наголошується, стрілок після події виїхав на автомобілі у невідомому напрямку. Пізніше поліцейські затримали його. Правоохоронці повідомляють, що загроз для мешканців Відня немає.

Нагадаємо, 20 грудня в Нідерландах в колежді Роттердама сталася стрілянина, в результаті якої загинула 16-річна дівчина. На дівчину напали на парковці для велосипедів у Роттердамському коледжі дизайну незабаром після того, як її уроки закінчилися. В результаті нападу Хумейра Оз загинула.

Також у Лондоні в середу, 19 грудня, озброєний мачете чоловік напав на людей в медичному центрі на сході міста, в результаті нападу постраждали троє людей.

Раніше повідомлялося, що дві людини були поміщені під варту після стрілянини на різдвяному ярмарку у Страсбурзі у справі про участь в незаконній передачу зброї Шерифу Шекатту, який відкрив 11 грудня вогонь.