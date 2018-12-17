Стрельба в Страсбурге: 2 человек взяли под стражу по подозрению в поставке оружия стрелку

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Суд может рассмотреть вопрос о предъявлении обвинения третьему подозреваемому

Два человека были помещены под стражу после стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге по делу об участии в незаконной передаче оружия Шерифу Шекатту, который открыл 11 декабря огонь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, эти люди "подозреваются в том, что они участвовали в поставке огнестрельного оружия" Шекатту.

Как писало РБК-Украина, в больнице скончался пятый пострадавший. Погибшим является 36-летний житель города Катовице. По их данным, мужчина скончался в результате смерти мозга.

Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Страсбурге (Франция), который произошел во вторник вечером, 11 декабря, на рождественской ярмарке.

Также сообщалось, что нападавший, который устроил стрельбу в Страсбурге 11 декабря ранее был осужден 27 раз. Прокурор Парижа Реми Хейц отметил, что подозреваемый несколько раз отбывал наказание в тюрьме, где подвергся радикализации, он находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции.