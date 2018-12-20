В Нидерландах произошла стрельба на территории колледжа, есть жертва

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В колледже Роттердама застрелили 16-летнюю девушку

В Нидерландах в коледже Роттердама произошла стрельба, в результате которой погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Известно, что на девушку напали на парковке для велосипедов в Роттердамском колледже дизайна вскоре после того, как ее уроки закончились. В результате нападения Хумейра Оз погибла.

Полиция вскоре после инцидента арестовала 31-летнего мужчину, предположительно, гражданинаТурции.

Одноклассницы рассказали полицейским, что это бывший парень девушки, с которым она недавно рассталась. Также ученица колледжа жаловалась на то, что ее бывший угрожал ей. Из-за этого девушку к колледжу постоянно сопровождал отец.

Зная об угрозах дочери, ее семья подала жалобу на парня и он недавно получил двухлетний тюремный срок. Прокуроры подтвердили, что подозреваемый недавно был осужден и находился под наблюдением.

Напомним, в Лондоне в среду, 19 декабря, вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре на востоке города, в результате нападения пострадали трое людей.