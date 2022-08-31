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В Донецькій області українські прикордонники знищили окупантів та ворожий склад

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Середа 31 серпня 2022 12:38
В Донецькій області українські прикордонники знищили окупантів та ворожий склад Фото: в Донецькій області українські прикордонники знищили окупантів та ворожий склад (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

В Донецькій області прикордонники вдарили по окупантах. Також знищили ворожий склад боєприпасів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"На Донеччині аеророзвідка прикордонників виявила склад зброї та боєприпасів ворога. Окупанти облаштувалися у будівлі неподалік Словʼянська", - пише пресслужба.

Після виявлення цілі наші бійці вдарили по ворогу зі станкового протитанкового гранатомета.

В результаті удару були знищені четверо окупантів й склад.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно ЗСУ збили черговий ворожий безпілотник у небі над Херсонською областю.

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