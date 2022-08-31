В Донецькій області українські прикордонники знищили окупантів та ворожий склад
Фото: в Донецькій області українські прикордонники знищили окупантів та ворожий склад (t.me/DPSUkr)
В Донецькій області прикордонники вдарили по окупантах. Також знищили ворожий склад боєприпасів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
"На Донеччині аеророзвідка прикордонників виявила склад зброї та боєприпасів ворога. Окупанти облаштувалися у будівлі неподалік Словʼянська", - пише пресслужба.
Після виявлення цілі наші бійці вдарили по ворогу зі станкового протитанкового гранатомета.
В результаті удару були знищені четверо окупантів й склад.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно ЗСУ збили черговий ворожий безпілотник у небі над Херсонською областю.
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