Фото: в Донецькій області українські прикордонники знищили окупантів та ворожий склад (t.me/DPSUkr)

В Донецькій області прикордонники вдарили по окупантах. Також знищили ворожий склад боєприпасів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"На Донеччині аеророзвідка прикордонників виявила склад зброї та боєприпасів ворога. Окупанти облаштувалися у будівлі неподалік Словʼянська", - пише пресслужба. Після виявлення цілі наші бійці вдарили по ворогу зі станкового протитанкового гранатомета. В результаті удару були знищені четверо окупантів й склад.