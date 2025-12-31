ua en ru
Россия копирует украинские морские дроны: в ВМС оценили реальную угрозу побережью

Украина, Среда 31 декабря 2025 16:35
Россия копирует украинские морские дроны: в ВМС оценили реальную угрозу побережью Фото: Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил Украины (facebook .com.Taclbery)
Автор: Сергей Козачук

Россия пытается наладить производство морских безэкипажных катеров. В ВМС Украины заявляют, что готовы к этой угрозе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в ВМС рассматривают эту угрозу как такую, к которой необходимо быть готовыми, и соответствующие меры уже принимаются. В то же время появление таких разработок в России не стало неожиданностью.

"Мы эту угрозу считаем такой, к которой надо быть готовыми. Соответствующие меры к которой надо проводить. Но в любом случае - это не является для нас новостью", - отметил Плетенчук.

По его словам, следовало ожидать от россиян попытки копировать инженерные решения и тактику применения морских дронов. Он также обратил внимание, что некоторые российские дроны имеют маркировку с датами изготовления текущего месяца и года, что свидетельствует об их недавнем производстве.

"Сказать, что враг имеет чрезвычайные возможности, чтобы уничтожить нас и наши силы и средства, я не могу", - подчеркнул представитель ВМС.

Отметим, Украина первой в мире массово и эффективно применила морские дроны для поражения кораблей Черноморского флота РФ, что существенно изменило баланс сил в Черном море.

Напомним, что Силы беспилотных систем Украины нанесли удар по нескольким военным объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях.

По словам командующего СБС Роберта "Мадьяра" Бровди, ночью дроны "Птицы" 1-го Отдельного центра БпС СБС поразили ряд военных объектов в ВОТ, в частности современную червячную систему.

Также в декабре Силы беспилотных систем уничтожили почти в полтора раза больше живой силы противника, чем в ноябре - сейчас среднесуточный показатель составляет 415 человек.

В частности, в ночь на 6 декабря украинские дроны успешно поразили Алчевский металлургический комбинат и Рязанский НПЗ.

Недавно СБС также ликвидировали командный пункт и место дислокации спецназовцев ГРУ РФ на временно оккупированных украинских территориях.

