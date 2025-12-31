Россия копирует украинские морские дроны: в ВМС оценили реальную угрозу побережью
Россия пытается наладить производство морских безэкипажных катеров. В ВМС Украины заявляют, что готовы к этой угрозе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
По его словам, в ВМС рассматривают эту угрозу как такую, к которой необходимо быть готовыми, и соответствующие меры уже принимаются. В то же время появление таких разработок в России не стало неожиданностью.
"Мы эту угрозу считаем такой, к которой надо быть готовыми. Соответствующие меры к которой надо проводить. Но в любом случае - это не является для нас новостью", - отметил Плетенчук.
По его словам, следовало ожидать от россиян попытки копировать инженерные решения и тактику применения морских дронов. Он также обратил внимание, что некоторые российские дроны имеют маркировку с датами изготовления текущего месяца и года, что свидетельствует об их недавнем производстве.
"Сказать, что враг имеет чрезвычайные возможности, чтобы уничтожить нас и наши силы и средства, я не могу", - подчеркнул представитель ВМС.
Отметим, Украина первой в мире массово и эффективно применила морские дроны для поражения кораблей Черноморского флота РФ, что существенно изменило баланс сил в Черном море.
