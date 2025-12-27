Швейцария не способна защититься от полномасштабного нападения, - глава армии страны
Швейцария не способна защитить себя от полномасштабной военной агрессии и имеет критические проблемы с оснащением. Военные призывают срочно ускорить рост оборонных расходов на фоне угроз со стороны России.
Об этом в интервью газете Neue Zurcher Zeitung заявил начальник вооруженных сил Швейцарии генерал-лейтенант Томас Зюссли, сообщает РБК-Украина.
По словам Томаса Зюссли, страна способна противостоять атакам негосударственных субъектов, диверсиям на критическую инфраструктуру и кибератакам, однако в случае классической войны армия имеет серьезные проблемы с оснащением и боеготовностью.
"Мы не можем защититься от угроз на расстоянии или от полномасштабного нападения на нашу страну", - подчеркнул Зюссли.
Он также признал, что в реальной кризисной ситуации лишь около трети военнослужащих будут полностью экипированы, назвав это крайне тревожным сигналом для безопасности государства.
Швейцария уже увеличивает оборонные расходы, обновляет артиллерию и наземные системы, а также заменяет устаревший авиапарк на современные истребители F-35A производства Lockheed Martin.
В то же время эти планы сталкиваются с перерасходами бюджета и критикой со стороны политиков из-за ограниченного финансирования.
После полномасштабного вторжения России в Украину вопрос обороноспособности Европы стал ключевым, однако, по словам Зюссли, отношение швейцарского общества к армии почти не изменилось.
Причинами он называет географическую удаленность страны от войны, отсутствие военного опыта и ложную веру в абсолютную защиту нейтралитета.
"Нейтралитет имеет ценность только тогда, когда его можно защитить силой", - подчеркнул генерал, напомнив, что в истории уже были нейтральные, но безоружные страны, втянутые в войны.
Сейчас Швейцария планирует постепенно довести оборонные расходы до 1% ВВП к 2032 году, тогда как сейчас этот показатель составляет около 0,7%. Для сравнения, страны НАТО договорились об уровне в 5% ВВП.
По оценке Зюссли, при нынешних темпах армия будет полностью готова только около 2050 года, что, учитывая рост угроз в Европе, он назвал неприемлемо медленным.
Российская угроза
Напомним, группа государств Европейского Союза, граничащих с Россией намерены начать подготовку конкретных решений для укрепления обороны, считая российскую угрозу слишком серьезной.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что именно Альянс может стать следующей военной целью Кремля, добавив, что больше не может предсказать действия диктатора Владимира Путина.
В ответ в Кремле прибегли к очередным угрозам, обвинив европейские страны в якобы забвении уроков Второй мировой войны. Таким образом российские власти фактически пригрозили НАТО вторжением, невольно подтвердив предостережения, озвученные Рютте.